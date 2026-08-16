BSK osvojio prva tri boda u PLBIH! Keranović asistirao i pogodio protiv Veleža!

Banjalučki BSK savladao Velež u utakmici drugog kola PLBIH. Oba tima završila meč sa desetoricom.

Izvor: Facebook/HŠK Posušje

Fudbaleri BSK-a u svom prvom meču u Premijer ligi BIH proteklog vikenda upisali su poraz od Željezničara, ali su ove nedjelje stigli i do prvog trijumfa.

Ekipa Bojana Puzigaća savladala je Velež rezultatom 2:0 u meču drugog kola u kojem smo vidjeli dva crvena kartona.

Prvi je dobio Abdulah u 25. minutu kada je kao posljednji igrač odbrane srušio Čavića, a BSK je tu brojčanu prednost brzo iskoristio i sedam minuta kasnije poveo pogotkom Keranovića.

Na početku drugog poluvremena BSK je imao vleiku šansu kada je Čulina iskosa sa pet metara šutirao nakon slobodnog udarca Kvržića, odbranio je to Velić, a nešto kasnije Marčetić šalje loptu daleko preko gola.

Odmah nakon toga Velež je propustio najbolju šansu na meču. Abidović se našao u situaciji „jedanmna jedan“ sa Modićem, a golman BSK-a to brani.

Sve dlieme oko pobjednika riješene su u 65. minutu kada je strijelac prvog gola Keranović asistirao za Marčetića koji je pogodio za 2:0.

Mladi napadač BSK-a u finišu utakmice dobio je crveni karton zbog neopreznog ali oštrog starta, tako da su obje ekipe završile meč sa desetoricom.

Velež je tkao nastavio seriju loših rezultata, ovo je njegov četvrti vezani poraz računajući ona dva meča kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dunajske Strede.

PLBIH, 2. kolo:

BSK – Velež 2:0 (1:0)

/Keranović 32, Marčetić 65/

Radnik – Zrinjski 21.00

Odigrano u petak:

Čelik – Široki Brijeg 1:2 (0:1)

Odgođeno

Željezničar – Sarajevo

Sloga – Borac