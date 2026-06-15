"Zvezda čuva bombu": Dejan Stanković otkrio plan za nova pojačanja, crveno-bijeli tek spremaju spektakl

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković obratio se novinarima na početku priprema i najavio da prelazni rok još uvijek nije gotov.

Izvor: MN PRESS

Počele su pripreme Crvene zvezde, a medijima se obratio trener Dejan Stanković. On je na početku svog obraćanja istakao da je njegov spisak za prozivku izmijenjen i da još nema najbojih u timu.

"Znate da uvijek kada se kreće fale igrači koji su dobili koji dan odmora više. Fale nam Seol i Marko i ne znamo kada će se vratiti. Tako da smo taj period iskoristili veliki broj mladih igrača da bi osjetili šta treba da urade da bi zadužili dres. Brojčano nas ima dovoljno, možda koji broj više, ali ćemo se organizovati", rekao je šef struke crveno-bijelih.

Osvrnuo se i na prelazni rok i istakao da on za sada prolazi sjajno. Sve što je planirano je urađeno, ali to je tek početak.

"To je nešto što sam pričao sa klubom i probao sam i sa vama između redova da vam kažem. Odavno smo počeli da radimo na tome, sve što smo planirali smo uradili. Naravno da prelazni rok nije još završen, Crvena zvezda uvijek čuva neku bombu, keca u rukavu tako da se nadam da će biti i ove godine. Zadovoljan sam prelaznim rokom i momcima koji su stigli sam poželio da ne potcijene Srbiju ni Crvenu zvezdu jer je to jako opasno. Šta bih volio i želio to ja analiziram sa nadležnima. Treba strpljenja, procjene i para, tako da ne žurimo."

Atipičan, srčan, pretjeruje

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Komentarisao je jedno od pojačanja Abu Fanija. Vezista sa kojim je ranije sarađivao Stanković sada je tu i vrlo je zadovoljan šef struke što će ponovo raditi sa njim.

"Ja sam imao priliku da radim sa njim skoro godinu dana. Njegov odnos, njegova želja, lojalnost, njegova želja da igra svaki meč 90 minuta. On neki put pretjeruje, ljuti se kad ga izvedeš. Ali sve je to pozitiva. Momak koji te sigurno neće izdati. Nikada se povukao nije, takve momke treba uvijek imati uz sebe. Naš razgovor je trajao minut, odmah je rekao da. Poslije su to završili klubovi. Atipičan je, ali se ničeg ne plaši."

Imao je i nekoliko riječi o svojim idejama što se tiče rezultata koje priželjkuje u narednoj sezoni.

"Ne može u Crvenoj zvezdi da se bira, da se koncentrišemo na Evropu. To ne može. Cilj nam je maksimum utakmica ove sezone. Znam kada sad pomenem Konferenciju, mnogi će reći ne i slažem se. Liga Evrope, Liga šampiona je naš cilj. Čekamo žrijeb i koliko me dotiče toliko me i ne dotiče jer prije svega želim da spremim ekipu na pravi način. Možda nisam bio zadovoljan kakvi smo bili posljednjih mjesec i po dana. Sada ćemo raditi na tome da neke stvari bude drugačije."

Produžen je ugovor sa golmanom Mateusom. "Ne znam detalje lične koliko ko ima ugovor. Sa Mateusom sam prezadovoljan. On završi utakmicu i u 8 ujutru je u teretani. Veliki posao jer je produžen ugovor sa njim."

"Ne zanimaju nas rivali"

Vidi opis "Zvezda čuva bombu": Dejan Stanković otkrio plan za nova pojačanja, crveno-bijeli tek spremaju spektakl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Sada kreću kvalifikacije za Ligu šampiona i rivali ne brinu toliko šefa struke crveno-bijelih. On prije svega sprema svoj tim za sljedeće utakmice.

"Sinoć pričam sa suprugom pa kažem sutra imam konferenciju za medije, pa da i da pomenem ili da ne pomenem. Ja sam možda indirektno ušao u Ligu šampiona. Ne direktno, indirektno. Ne volim o sebi da igram i da hvalim. Igram sam šesnaestinu i osminu finala prvi put nakon Barija. Donio dosta bodova, bodova dovoljnih da se uđe direktno u Ligu šampiona. Kada sam otišao bilo je 'plus 7' i direktan ulazak u Ligu šampiona. Možda nisam ušao u Ligu šampiona, ali indirektno jedno 10 odsto sam ušao. Znate i sami i dok pričam preskače mi srce, to mi je želja da uđem sa Crvenom zvezdom u Ligu šampiona. Eto vidite kako ja razmišljam, koliko bih volio zbog sebe, zbog navijača, zbog kluba, povjerenja koje mi je ukazano. Želja je ogromna, ali želja je jedno. Problem je jer iz velike želje nekada dolaze velika razočaranja."

Sa druge strane će ove sezone biti Saša Ilić, koga je pozdravio na klupi Partizana.

"Sale Ilić, znamo se odmalena, baš kao djeca. Želim mu puno sreće, ne znam šta bih drugo rekao. Rivali smo, ali smo i prijatelji. Na terenu nemam ni rođenog brata, ali mi je van terena bilo drago da ga vidim, baš se dugo nismo ni čuli ni vidjeli. Dobro došao u naše prvenstvo."