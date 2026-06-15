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Utihnule priče o Partizanu: Još jedan velikan ušao u trku za potpis Bogdana Bogdanovića

Utihnule priče o Partizanu: Još jedan velikan ušao u trku za potpis Bogdana Bogdanovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Odluka će biti donijeta poslije 26. juna kada će Los Anđeles Klipersi riješiti da li će produžiti ugovor sa Bogdanovićem.

Real Madrid želi Bogdana Bogdanovića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kapitenu Srbije Bogdanu Bogdanoviću ističe ugovor sa Los Anđeles Klipersima i spekulacije o njegovom nastavku karijere traju već nedjeljama. Nema sumnje da je srpskom beku ostanak u NBA prioritet, ali nije isključeno da se vrati u Evropu poslije skoro deset godina.

Utihnule su priče o Partizanu, a sada pouzdani španski "Encestando" tvrdi da u Real Madridu ozbiljno razmatraju dovođenje jednog od najboljih evropskih šutera.

Kako se dalje navodi, Bogdanović je i u "mislima" Panatinaikosa koji iza sebe ima košmarnu sezonu, a spas prvobitno vidi u povratku najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos već je uzburkao javnost da se sprema dolazak velike zvijezde, a Grci tvrde da je rješenje zagonetke - Bogdan Bogdanović.

Ako je to istina, teško da će Real Madrid moći da parira Panatinaikosu koji u svom timu ima nekoliko najplaćenijih igrača u Evropi, ali ne treba izostaviti ostale faktore u pregovorima.

Međutim, prva stvar koja treba da se potvrdi jeste da li će Klipersi, koji imaju opciju da produže ugovor na još godinu dana, to i iskoristiti.

Poznat je i tačan datum odluke, to je 26. jun, a ukoliko tim iz Los Anđelesa ipak odluči da zadrži Srbina, on će naredne sezone zaraditi 16.020.000 dolara. To se trenutno čini malo vjerovatnim, ako uzmemo u obzir koliko je Bogdan igrao minule sezone, odnosno nije igrao...

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Tagovi

Bogdan Bogdanović KK Real Madrid

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