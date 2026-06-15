Odluka će biti donijeta poslije 26. juna kada će Los Anđeles Klipersi riješiti da li će produžiti ugovor sa Bogdanovićem.

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Kapitenu Srbije Bogdanu Bogdanoviću ističe ugovor sa Los Anđeles Klipersima i spekulacije o njegovom nastavku karijere traju već nedjeljama. Nema sumnje da je srpskom beku ostanak u NBA prioritet, ali nije isključeno da se vrati u Evropu poslije skoro deset godina.

Utihnule su priče o Partizanu, a sada pouzdani španski "Encestando" tvrdi da u Real Madridu ozbiljno razmatraju dovođenje jednog od najboljih evropskih šutera.

Kako se dalje navodi, Bogdanović je i u "mislima" Panatinaikosa koji iza sebe ima košmarnu sezonu, a spas prvobitno vidi u povratku najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos već je uzburkao javnost da se sprema dolazak velike zvijezde, a Grci tvrde da je rješenje zagonetke - Bogdan Bogdanović.

Vidi opis Utihnule priče o Partizanu: Još jedan velikan ušao u trku za potpis Bogdana Bogdanovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ako je to istina, teško da će Real Madrid moći da parira Panatinaikosu koji u svom timu ima nekoliko najplaćenijih igrača u Evropi, ali ne treba izostaviti ostale faktore u pregovorima.

Međutim, prva stvar koja treba da se potvrdi jeste da li će Klipersi, koji imaju opciju da produže ugovor na još godinu dana, to i iskoristiti.

Poznat je i tačan datum odluke, to je 26. jun, a ukoliko tim iz Los Anđelesa ipak odluči da zadrži Srbina, on će naredne sezone zaraditi 16.020.000 dolara. To se trenutno čini malo vjerovatnim, ako uzmemo u obzir koliko je Bogdan igrao minule sezone, odnosno nije igrao...