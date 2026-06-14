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Bogdan se vraća u Evropu, ali ne u Partizan? Velikan ga drži za riječ, ovo bi zatreslo čitav kontinent

Bogdan se vraća u Evropu, ali ne u Partizan? Velikan ga drži za riječ, ovo bi zatreslo čitav kontinent

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bogdan Bogdanović navodno rekao Grcima da će igrati za Panatinaikos

Bogdan Bogdanović prelazi u Panatinaikos Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Grčka bruji zbog navodne izjave Bogdana Bogdanovića da će igrati za Panatinaikos. U emisiji portala "SDNA" novinar Tolis Kocijas je prenio mogućnost da kapiten srpske reprezentacije i šuter Los Anđeles Klipersa zaigra za najtrofejniji grčki tim.

"Prijatelj mi je prije neki dan rekao da im je Bogdanović kazao 'Doći ću da igram za Panatinaikos'", prenio je Kocijas u razgovoru sa kolegom Tanosom Cimbosom.

Bogdanović je prethodnih dana boravio u Atini zajedno sa Novakom Đokovićem i Grci naglašavaju da bi ove njegove riječi, iako nezvanično izrečene, mogle da imaju veliku težinu.

Bogdan za sobom ima tešku sezonu u Klipersima, tokom koje nije igrao, a u međuvremenu je razjasnio da i dalje vezuje svoju budućnost za najjaču ligu na svijetu. Ipak, Panatinaikos je poznat kao tim koji je u stanju da plati ogroman novac i da dovede NBA asove poput Kendrika Nana.

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"Opcija koju klub ima u njegovom ugovoru mora da bude aktivirana do 26. juna. Ukoliko se to ne dogodi, Bogdanović bi mogao da postane slobodan igrač i da potraži novu sredinu", prenose tamošnji novinari.

O Bogdanoviću pišu kao o igraču koji bi dolaskom momentalno promijenio odnos snaga u Evroligi - u korist Panatinaikosa.

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Tagovi

Bogdan Bogdanović KK Panatinaikos

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