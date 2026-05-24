Bogdan Bogdanović traži promjenu košarkaških pravila: "Ako ne možeš, nemoj ni da igraš"

Kreativna ideja srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića, kojeg nerviraju simuliranja.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nedavno je pozvao na promenu košarkaških pravila, odnosno uvođenje crvenog kartona koji bi značio i direktno isključenje. O njegovoj ideji često su komentarisali ljubitelji košarke u Evropi i SAD, a NBA košarkaš se oglasio ponovo i pokazao konkretan primjer.

Srpskom košarkašu je "prego glave" igrača koji simuliraju i koriste svaku moguću priliku da bi iznudili prekršaj rivala. Bogdanović želi da se sa tom praksom prekine i da košarka počne da liči na sport koji je zavolio kao dječak, kada je počeo da trenira.

"Bilo mi je potrebno neko vrijeme da pronađem snimak, ali sam ovdje mogao lako da se srušim. Samo da shvatite kontekst. Hoću da igra bude kao što je nekad bila. Teška. Žestoka. To je normalno. Ako ne možeš da primaš udarce, ne možeš da igraš. Samo moje mišljenje", rekao je Bogdan Bogdanović uz snimak sa meča koji je igrao.

Kapiten košarkaške reprezentacije i nedavno je pisao o ovoj temi. Smatra da se u NBA često "flopuje", odnosno da igrači bez potrebe padaju kako bi izvukli prekršaj rivala. Po mišljenju Bogdana Bogdanovića to nije dobro za igru, on bi želio da košarka bude mnogo čvršća i bliža igri koja je nekada postojala.

"Mislim da je vrijeme za crveni karton u košarci. Ako pokušavate da ostvarite prednost simuliranjem, gleda se snimak i odmah dobijate crveni karton. Hvala", pisao je nedavno Bogdanović. Pogledajte komentare na društvenim mrežama koji su privukli mnogo pažnje:

It took me while to find a tape, but I could easily flop there. Just so you understand the context. I want game to be like it used to be. Tough. Gritty. This is normal. If you are not able to take hits, you can’t play. My opinion only.https://t.co/NkNMDKMtUkpic.twitter.com/Qvtl55TF5Q — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)May 24, 2026

Prethodnih godina su brojni ljubitelji NBA počeli da se žale na ponašanje igrača Oklahome, ali i sudijski kriterijum koji se primjenjuje na njihovim mečevima. Kao lider ovog trenda označen je dvostruki MVP Šej Gildžes-Aleksander, ali ni njegovi saigrači ne bježe od kreativnih načina da iznude faul rivala.