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Dirljiva scena u Hjustonu: Bivšeg selektora Srbije savladale emocije pred duel sa Njemačkom

Dirljiva scena u Hjustonu: Bivšeg selektora Srbije savladale emocije pred duel sa Njemačkom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Fudbaleri Njemačke savladali su Kurasao rezultatom 7:1 u prvoj utakmici grupe E na Svjetskom prvenstvu.

Dik Advokat zaplakao zbog Kurasaa Izvor: Mondo/Goran Sivački

Strijelci za Njemačku bili su, Nmeča u 6, Šloterbek u 38. minutu, Haverc sa penala u nadoknadi prvog poluvremena, Musijala u 47, Braun u 68, Undav u 78, i ponovo Haverc u 88. minutu.

Iskusni holandski stručnjak i bivši selektor Srbije Dik Advokat ispisao je istoriju svjetskog fudbala postavši sa 78 godina najstariji selektor u istoriji svjetskih prvenstava. Legendarni trener iz Haga nije mogao da zadrži suze prije početka meča protiv Njemačke, u kojem je sa klupe predvodio Kurasao – malu ostrvsku državu sa svega 150.000 stanovnika.

Iako je u bogatoj karijeri vodio velike reprezentacije poput Holandije (u tri navrata), Belgije, Rusije, Srbije, Južne Koreje, Iraka i UAE, Advokat je priznao da se istorijski uspjeh sa Kurasaoom ne može porediti ni sa čim. Njegov nastup na Mundijalu bio je pod znakom pitanja, jer se nakon uspješnih kvalifikacija povukao sa mjesta selektora kako bi brinuo o bolesnoj ćerki, ali je sudbina htjela da se u posljednjem trenutku vrati na klupu za premijerni meč protiv Nijemaca.

Ovaj duel donio je i nevjerovatan generacijski jaz kakav svjetska prvenstva do sada nisu vidjela. Naspram 78-godišnjeg Advokata stajao je strateg Njemačke Julijan Nagelsman, koji je sa 38 godina najmlađi selektor na ovogodišnjem turniru.

Razlika od skoro četiri decenije između dvojice stručnjaka (tačnije 39 godina i 299 dana) zvanično je ušla u istoriju fudbala kao najveća starosna razlika između dva selektora u jednom mundijalskom meču ikada.

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Tagovi

Mundijal 2026 Dik Advokat Kurasao

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