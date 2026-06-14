Dirljiva scena u Hjustonu: Bivšeg selektora Srbije savladale emocije pred duel sa Njemačkom

Fudbaleri Njemačke savladali su Kurasao rezultatom 7:1 u prvoj utakmici grupe E na Svjetskom prvenstvu.
Strijelci za Njemačku bili su, Nmeča u 6, Šloterbek u 38. minutu, Haverc sa penala u nadoknadi prvog poluvremena, Musijala u 47, Braun u 68, Undav u 78, i ponovo Haverc u 88. minutu.
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Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Mundijal 2026
Iskusni holandski stručnjak i bivši selektor Srbije Dik Advokat ispisao je istoriju svjetskog fudbala postavši sa 78 godina najstariji selektor u istoriji svjetskih prvenstava. Legendarni trener iz Haga nije mogao da zadrži suze prije početka meča protiv Njemačke, u kojem je sa klupe predvodio Kurasao – malu ostrvsku državu sa svega 150.000 stanovnika.
- Curacao manager Dick Advocaat is crying.— The Touchline | (@TouchlineX)June 14, 2026
This is a very special moment for him.pic.twitter.com/pzumJ7TXqp
Iako je u bogatoj karijeri vodio velike reprezentacije poput Holandije (u tri navrata), Belgije, Rusije, Srbije, Južne Koreje, Iraka i UAE, Advokat je priznao da se istorijski uspjeh sa Kurasaoom ne može porediti ni sa čim. Njegov nastup na Mundijalu bio je pod znakom pitanja, jer se nakon uspješnih kvalifikacija povukao sa mjesta selektora kako bi brinuo o bolesnoj ćerki, ali je sudbina htjela da se u posljednjem trenutku vrati na klupu za premijerni meč protiv Nijemaca.
Ovaj duel donio je i nevjerovatan generacijski jaz kakav svjetska prvenstva do sada nisu vidjela. Naspram 78-godišnjeg Advokata stajao je strateg Njemačke Julijan Nagelsman, koji je sa 38 godina najmlađi selektor na ovogodišnjem turniru.
Razlika od skoro četiri decenije između dvojice stručnjaka (tačnije 39 godina i 299 dana) zvanično je ušla u istoriju fudbala kao najveća starosna razlika između dva selektora u jednom mundijalskom meču ikada.