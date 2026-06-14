Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija isplatiće punu naknadu Omaru Artanu.
Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) isplatiće punu naknadu somalijskom fudbalskom sudiji Omaru Artanu, kojem je odbijen ulazak u SAD, gdje je trebalo da sudi na Svjetskom prvenstvu.
Sudije ne znaju tačan iznos honorara, jer će isplata biti po završetku takmičenja, prenio je danas BBC.
Artana su u ponedjeljak, 8. juna, na Međunarodnom aerodromu u Majamiju američke imigracione vlasti ispitivale 11 časova, nakon čega su mu saopštili da su njegov diplomatski pasoš i američka viza za jednokratan ulazak odbijeni.
Zvaničnik američke Vlade rekao je da Artanu nije dozvoljen ulazak zbog navodne povezanosti sa osumnjičenim pripadnicima terorističkih organizacija.
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Artan je rekao da su ga službenici na granici ispitivali o vezama sa somalijskom militantnom grupom "Al šabab" i da im je odgovorio da ne zna ništa o toj organizaciji.
"Imao sam sva potrebna dokumenta. Imao sam važeću vizu. Ja sam samo sudija koji pokušava da ostvari svoj san, da dođem na Svjetsko prvenstvo", rekao je 34-godišnji arbitar, koji je prošle godine bio proglašen za najboljeg afričkog sudiju.
Poslije odluke o zabrani ulaska u SAD, Evropska fudbalska unija (UEFA) imenovala je Artana za glavnog sudiju ovogodišnjeg Superkupa Evrope između Pari Sen Žermena i Aston Vile, koji je na programu 12. avgusta u Salcburgu.
Po povratku u Somaliju, Artanu je upriličen doček.
FIFA koliko-toliko ispravlja nepravdu: Sudija iz Somalije dobiće novac kao da je sudio na Mundijalu
Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan
Omar Abdulkadir Artan