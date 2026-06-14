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FIFA koliko-toliko ispravlja nepravdu: Sudija iz Somalije dobiće novac kao da je sudio na Mundijalu

FIFA koliko-toliko ispravlja nepravdu: Sudija iz Somalije dobiće novac kao da je sudio na Mundijalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor SRNA
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Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija isplatiće punu naknadu Omaru Artanu.

FIFA koliko-toliko ispravlja nepravdu: Sudija iz Somalije dobiće novac kao da je sudio na Mundijalu Izvor: Profimedia/Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) isplatiće punu naknadu somalijskom fudbalskom sudiji Omaru Artanu, kojem je odbijen ulazak u SAD, gdje je trebalo da sudi na Svjetskom prvenstvu.

Sudije ne znaju tačan iznos honorara, jer će isplata biti po završetku takmičenja, prenio je danas BBC.

Artana su u ponedjeljak, 8. juna, na Međunarodnom aerodromu u Majamiju američke imigracione vlasti ispitivale 11 časova, nakon čega su mu saopštili da su njegov diplomatski pasoš i američka viza za jednokratan ulazak odbijeni.

Zvaničnik američke Vlade rekao je da Artanu nije dozvoljen ulazak zbog navodne povezanosti sa osumnjičenim pripadnicima terorističkih organizacija.

Artan je rekao da su ga službenici na granici ispitivali o vezama sa somalijskom militantnom grupom "Al šabab" i da im je odgovorio da ne zna ništa o toj organizaciji.

"Imao sam sva potrebna dokumenta. Imao sam važeću vizu. Ja sam samo sudija koji pokušava da ostvari svoj san, da dođem na Svjetsko prvenstvo", rekao je 34-godišnji arbitar, koji je prošle godine bio proglašen za najboljeg afričkog sudiju.

Poslije odluke o zabrani ulaska u SAD, Evropska fudbalska unija (UEFA) imenovala je Artana za glavnog sudiju ovogodišnjeg Superkupa Evrope između Pari Sen Žermena i Aston Vile, koji je na programu 12. avgusta u Salcburgu.

Po povratku u Somaliju, Artanu je upriličen doček.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbalske sudije somalija

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