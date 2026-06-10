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Protjerani sudija se vratio kući sa Svjetskog prvenstva: "Obećavam vam jedno i zapamtite ove riječi"

Protjerani sudija se vratio kući sa Svjetskog prvenstva: "Obećavam vam jedno i zapamtite ove riječi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbalski sudija iz Somalije Omar Abdulkadir Artan vratio se iz Majamija u Mogadiš i dočekan je kao heroj.

Sudija iz Somalije vratio se sa Mundijala 2026 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Protjerani fudbalski sudija iz Somalije Omar Abdulkadir Artan (34) vratio u Mogadiš sa Svjetskog prvenstva u Americi. Odlukom vlasti SAD, zabranjeno mu je da uđe u zemlju, iako je imao diplomatski pasoš i vizu za Ameriku.

Na dočeku u Mogadišu poslije leta iz Majamija preko Istanbula, najboljem sudiji Afrike priređen je lijep doček.

"Hvala državnim zvaničnicima, ministrima i svima. Hvala mojoj zemlji i svim ljudima na podršci. Dobio sam ovdje veliko ohrabrenje i znam da će još veća podrška stići van ovog aerodroma", rekao je sudija pun zahvalnosti.

Malo ko može da shvati koliko mu je teško. Trebalo je da bude prvi somalijski sudija na Svjetskom prvenstvu i otišao je na SP kao najbolji sudija kontinenta. Međutim, američke vlasti donijele su skandaloznu odluku.

Pri povratku kući, Artan je obećao naciji da će suditi na sljedećem Svjetskom prvenstvu, 2030. godine u Španiji, Portugalu i Maroku.

"Sve je predodređeno. FIFA me je takođe podržala i bili smo u kontaktu sve dok nisam došao u Mogadiš. Obećavam vam da ću suditi na sljedećem svjetskom prvenstvu. Neka zna Somalija i neka znaju svi, sada vam to govorim", rekao je on.

Artan je bio jedan o 52 delegiranih arbitara za Mundijal, ali je u Majamiju dobio neprijatan doček i poslije agonije morao je nazad za Instabul. Čak 11 sati je davao izjavu nadležnima, a proveo je i nekoliko sati u pritvoru.

Pri povratku kući poslao je poruku i mladima u svojoj zemlji: "Hajde da svi branimo ugled Somalije, svi joj pripadamo - u dobru i u zlu. Ova zastava je naša i ovaj pasoš je naš, hajde da ih branimo. Omladina ne bi trebalo da bude demoralisana u vezi sa svojom zemljom. Uprkos svemu što mi se dogodilo, stojim uz svoj narod. Hoću da odavde nastavim dalje i apelujem na mlade da čine to isto", rekao je sudija.

Tramp vrijeđa Somaliju i Somalijce

Osnovni problem je to što je predsjednik SAD Donald Tramp prije godinu dana uveo zabrane ulaska za državljane 12 zemalja, uključujući Somaliju. Optuživao je doseljenike iz tog naroda za haos u Minesoti i vrijeđao je njihovu zemlju i naciju. "Somalija jedva da je država, oni tamo nemaju ništa, samo idu okolo i ubijaju se", govorio je Tramp.

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Mundijal 2026 somalija fudbalske sudije

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