Anketa: Ko osvaja Svjetsko prvenstvo u fudbalu? Evo šta kaže onaj koji nikad ne griješi

Prognozirajte ko će biti šampion svijeta i pročitajte šta o tome kaže Joakim Klement, koji nikad ne promašuje.

Izvor: Michael Kienzler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastupajuće Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje u četvrtak, 11. juna, utakmicom Meksiko - Južna Afrika od 21 sat po našem vremenu. Planeta će pratiti već potpuno haotični Mundijal sve do 19. jula, kada će na stadionu "Metlajf" u okolini Njujorka biti proglašen novi šampion svijeta.

Ko će to biti?

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Prema svjetskim kladionicama, u najuži krug favorita svrstavaju se tri evropske selekcije - šampion iz 2018. i vicešampion iz 2022 Francuska, zatim aktuelni prvak Evrope Španija, slijede je viceprvak Evrope Engleska na čelu sa selektorom Tomasom Tuhelom, kao i Portugal, čija najveća snaga leži u zvjezdanom veznom redu.

Uz ta evropska "teškaša", najveće šanse daju se braniocu titule - Argentini, koja želi da "Posljednji ples" Lea Mesija takođe završni podizanjem pehara. Uz aktuelnog vladara, tradicionalno veliki favorit je Brazil, koji od 2002. godine čeka i titulu i finale Svjetskog prvenstva.

Poslije tih šest ekipa, u krugu favorita su i podmlađena reprezentacija Njemačke i Holandija, za koju se predviđa da bi iz drugog plana mogla da napravi iznenađenje.

Javio se i onaj koji nikad ne griješi

Njemački matematičar Joakim Klement, koji je tačno predvidio ko će osvojiti posljednja tri Mundijala, rekao je da će ovog puta šampion biti Holandija. Štaviše, on je iznio i kompletnu prognozu završnice.

Prema Nijemcu, u finalu će igrati Holandija i Portugal, u polufinalu Holandija - Španija i Engleska - Portugal, a u četvrtfinalu Francuska - Holandija, Španija - Belgija, Japan - Engleska i Argentina - Portugal.

Dakle, Klement očekuje eliminaciju ambicioznog Brazila već u osmini finala, kao i četvorostrukog prvaka svijeta Nemačke. Uz on, on ne vidi ovog puta ni Hrvatsku u završnici, iako za sobom ima finale 2018. u Rusiji i polufinale u Kataru 2022.

Kako Klement pravi računicu?

Izvor: YouTube/Quest Means Business Quest Means Business

Suočen sa kritikama na račun ekonomista i njihovih prognoza ishoda Mundijala, Nijemac je napravio sistem kojim je prognozirao da će Nijemci biti prvaci u Brazilu 2014, Francuzi u Rusiji 2018. i Argentina u Kataru.

Klement pri izradi svoje prognoze kombinuje makroekonomske pokazatelje i indikatore koji se tiču fudbala, uključujući bruto državni proizvod, broj stanovnika, prosječnu temperaturu u zemlji, rangiranje ekipa na FIFA rang-listi. Takođe, u njegovoj simulaciji i sreća igra određenu ulogu, jer tvrdi da čak polovinu rezultata utakmice mogu da odrede teško predvidljivi elementi poput uslovi za igru na dan utakmice, ali i forma igrača.

Iako već duže od decenije nije promašio, Klement insistira da njegova prognoza ne bi trebalo biti uzeta u obzir kao 100 odsto tačna.