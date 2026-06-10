logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nije ni počelo, a već je haos oko Kilijana Mbapea: Ponizio Ngoloa Kantea pred svima, tako je sve krenulo

Nije ni počelo, a već je haos oko Kilijana Mbapea: Ponizio Ngoloa Kantea pred svima, tako je sve krenulo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Priča se o Kilijanu Mbapeu na način na koji niko u francuskoj reprezentaciji ne želi - on ponajmanje.

skandali kilijana mbapea pred svjetsko prvenstvo Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Francuske otputovala je u Sjedinjene Države na Svjetsko prvenstvo, a više nego ikad prije priča se o problemima oko Kilijana Mbapea (27). Dugogodišnji lider reprezentacije, prvak svijeta iz Rusije i vicešampion iz Katara doprinio je ovog proljeća haosu u Real Madridu, a sada se oko njega stvaraju kontroverze i u nacionalnom timu.

Prije svega, mnogi su primijetili da se vezista Ngolo Kante i Kilijan Mbape nisu pozdravili prošle nedjelje, na utakmici protiv Obale Slonovače. Prema nagađanjima navijača i na onome što je javno dostupno, taj sukob mogao bi da traje još od kraja marta, kada je Mbape insistirao da Kanteu bude skinuta kapitenska traka usred utakmice Francuske.

Bilo je to na utakmici protiv Kolumbije, kada je Kante dobio traku kao rođendanski poklon selektora Didijea Dešampa i ekipe, ali je Mbape tražio da je skine u 80. minutu, kada je zaigrao kao rezerva.

Povrh toga, "L'Ekip" je objavio informaciju da je Usman Dembele, napadač i osvajač Zlatne lopte, na sastanku u svlačionici tražio od Mbapea da počne da igra odbranu. Prema istom izvoru, Dembele je htio od Mbapea da se aktivira kada ekipa igra presing, što je reaktiviralo polemike oko nezainteresovanosti Mbagpea da igra odbranu.

I to nije sve, jer je kontroverzu izazvao i Mbapeov odlazak iz tabora reprezentacije nesporedno poslije utakmice protiv Severne Irske u Lilu. On je iskoristio kratki odmor do polaska ekipe u SAD da ode do Madrida i da se vidi sa svojom djevojkom, španskom glumicom Ester Espozito.

Mnogi su u tom potezu vidjeli Mbapeovu sebičnost i stavljanje privatnog života iznad obaveze prema nacionalnom timu. Ostaje da se vidi da li će se ove stvari odraziti i na njegovu igru i rezultate Francuske na Mundijalu.

Bonus video: 

Pogledajte

00:17
Kilijan Mbape poruka na srpskom
Izvor: Instagram/Real Madrid
Izvor: Instagram/Real Madrid

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kilijan Mbape Francuska Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC