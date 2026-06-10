logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Argentina slavila u generalnoj probi: Lionel Mesi se vratio i pogodio, Svjetsko prvenstvo može da počne 1

Argentina slavila u generalnoj probi: Lionel Mesi se vratio i pogodio, Svjetsko prvenstvo može da počne

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Fudbalska reprezentacija Argentine i Leo Mesi spremni su za Svjetsko prvenstvo. U posljednjoj provjeri, Argentina je pobijedila Island sa 3:0.

argentina pobijedila pred svjetsko prvenstvo mesi dao gol Izvor: Profimedia/Florencia Tan Jun/Pximages

Fudbalska reprezentacija Argentine spremna je za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a spreman je i Leo Mesi. U posljednjoj proveri pred Mundijal, vidjeli smo kako "gaučosi" ostavljaju odličan utisak, dok se takođe najbolji fudbaler svih vremena vratio na teren i odmah postigao gol.

U pobjedi Argentine nad Islandom 3:0 (0:0) u Oburnu, Mesi je ušao u 70. minutu i već dva minuta kasnije postigao je gol iz penala, potvrdivši još jednom koliki uticaj ima na igru svoje reprezentacije, bez obzira što mu je skoro 40 godina.

Aktuelni prvak svijeta ostavio je dobar utisak u "generalnoj probi" pred Svjetsko prvenstvo na kome će biti daleko rasterećeniji nego što je to bio u Kataru, Rusiji ili Brazilu, ali djeluje i samouvjereniji u sopstveni kvalitet, posebno kada se uzme u obzir da je dugo u sličnom sastavu.


Čak 18 igrača koji su prije četiri godine donijeli Argentini titulu prvaka svijeta ponovo je tu, dok ima i nekih finih dodataka timu, kao što je strijelac prvog gola na meču iz osmog minuta Valentin Barko, novi igrač Čelsija.

Trijumf je inače u 86. minutu potvrdio Tijago Almada iz Atletiko Madrida, na asistenciju iskusnog Rodrige de Pola, standardnog u reprezentaciji Argentine prije četiri godine, a koji bi na ovom prvenstvu mogao svoje mjesto da prepusti nekima od mlađih. Ni oko toga neće biti problema, pa je utisak da je reprezentacija na prvom mjestu kod "gaučosa", a ne lični doprinos.


Argentina je počela inače u sastavu: Rulji - Đaji, Otamendić, Martinez, Medina - Simeone, Lo Selso, Palasios, Barko - Paz i Lopez, a igrali su još Romero, L. Martinez, De Pol, Mekalister, Fernandez, Almada, N. Gonzales, Montijel i Mesi.

U grupnoj fazi Argentina igra protiv Alžira, Austrije i Jordana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Doček Fubalera argentina
Izvor: Anadolia/Martin Cossarini
Izvor: Anadolia/Martin Cossarini

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Argentina Lionel Mesi Mundijal 2026

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

Gaučosi su uvijek favoriti...pogotovo sad na njihovoj strani Svijeta...forza...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC