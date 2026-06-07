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Brazil i Argentina pobijedili pred Mundijal 2026: Čudna odluka oko Lionela Mesija iznenadila sve

Brazil i Argentina pobijedili pred Mundijal 2026: Čudna odluka oko Lionela Mesija iznenadila sve

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Brazil i Argentina upisali su pobjede pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu pošto su slavili na prijateljskim mečevima.

Brazil i Argentina pobijedili pred Mundijal 2026 Izvor: RONALDO SCHEMIDT / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo se bliži (od 11. juna do 19. jula) i reprezentacije imaju posljednje pripreme pred početak takmičenja. Tako su u prijateljskim mečevima pobjede upisali Brazil, Argentina i Kurasao.

Ekipa Karla Anćelotija imala je ozbiljnu provjeru protiv Egipta i Mohameda Salaha. Poslije 90 minuta na stadionu Klivlend Braunsa je upisana pobjeda - 2:1. Bruno Gimaraeš pogodio je u 7. minutu za vođstvo, pa je u 11. Abdel Ziko izjednačio. Na poluvremenu je Karlo Anćeloti napravio čak osam izmena, dok je na drugoj strani sa klupe ušao upravo Salah.

Endrik je zamijenio Igora Tijaga i to je bila prava izmjena za Anćelotija pošto je u 52. minutu postigao gol za pobjedu. Van tima je i dalje prva zvijezda ekipe Nejmar, zbog problema sa povredom.

Argentina je rutinski izašla na kraj sa Hondurasom na "Kajl fild" stadionu u Teksasu. Poveli su u 37. minutu preko Lautara Martineza koji je bio siguran sa penala, pa je isti igrač u 54. minutu asistirao Đovaniju Simeoneu za "ovjeru" trijumfa.

Ono što je privuklo najveću pažnju sa ovog meča je odluka selektora Lionela Skalonija da klupi ostavi Lionela Mesija. Da li je samo predostrožnost ili neka lakša povreda, ostaje da se vidi. Oko 90.000 navijača je uzalud skandiralo "Hoćemo Mesija"...

Trijumf je upisao i Kurasao koji je bio ubjedljiv protiv Arube (4:0). Svi golovi pali su u drugom poluvremenu, Džošua Brenet je pogodio u 53. minutu, pa je u 68. Džerei Antoanis duplirao vođstvo. Livano Komenesija je u 83. povisio na 3:0. Konačan rezultat postavio je Žuninjo Bakuna u prvom minutu nadoknade. Dobra uvertira za Mundijal za ekipu bivšeg selektora Srbije Dika Advokata koji se vratio na klupu.

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Tagovi

Brazil Argentina Mundijal 2026 fudbal

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