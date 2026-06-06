logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, BiH - PANAMA: Katić strijelac za vođstvo "zmajeva"! 0

Meč između dva učesnika prvenstva svijeta igra se u Sent Luisu od 21.00 čas po našem vremenu.

Stadion "Enerdžajzer Park" u Sent Luisu biće poprište posljednje utakmice reprezentacije BiH pred početak Mundijala.

Izabranici Sergeja Barbareza će sa početkom u 21.00 čas po našem vremenu (14.00 po lokalnom) ukrstiti koplja sa Panamom, koju takođe očekuje nastup na predstojećem prvenstvu svijeta.

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč iz Sent Luisa uživo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
21:50

45+3' - GOOOOL!

1:1 u Sent Luisu, izjednačio je Ramos.

Nakon kornera sa lijeve strane stvorila se gužva pred bh. golom. Prvo je probao Andrade, nakon čega je lopta pala na nogu Ramosu koji uspijeva matira Vasilja.

21:48

45+1' - Odličan Vasilj!

Imao je Martinez sada sjajnu priliku da izjednači!

Izašao je sam ispred Vasilja, ali je golman bh. tima sjajno ukrotio taj šut.

21:47

Tri minuta nadoknade u prvom dijelu

21:39

36' - Sudar arbitra i Martineza

Ostao je igrač Paname nakratko na travi poslije sudara sa glavnim sudijom. Međutim, brzo se pridigao i nastaviće meč.

21:36

34' - Interveniše Moskera!

Lukić je centrirao sa lijeve strane prema Demiroviću, ali je Moskera bio spreman na to.

21:27

Drugi gol Katića u bh. dresu

Prvi je postigao 9. oktobra prošle godine, na gostovanju selekciji Kipra (2:2).

21:25

23' - GOOOOOOL!

Vode "zmajevi" u Sent Luisu, strijelac je Katić!

Sjajno je centrirao Dedić, sa desne strane sa vrha šesnaesterca, a Katić sa pet metara glavom pospremio loptu u mrežu.

21:24

22' - Demirović!

Veliku grešku napravili su igrači Paname na svojoj polovini, na kraju je loptu prihvatio Demirović, šutirao iz daljine, ali je odbrana Paname skrenula loptu preko prečke u korner.

21:18

16' - Sjajna odbrana Vasilja!

Barsenas je uputio snažan udarac sa dvadesetak metara, ali je Vasilj "panterskom" intervencijom izbacio loptu u korner.

21:15

13' - Interveniše Farina ispred Lukića

Centrirao je Bajraktarević sa desne strane prema Lukiću, ali je Farina u posljednji čas otklonio opasnost ispred svog gola.

21:07

5' - Tri kornera "zmajeva" za kratko vrijeme

Nema, međutim, opasnosti pred golom Moskere.

21:06

5' - BiH ima inicijativu u ranoj fazi

Lopta je praktično u potpunosti u posjedu bh. fudbalera.

21:03

2' - Dedić izblokiran

Uputio je Dedić prizeman udarac sa desne strane, ali je izblokiran.

21:02

1' - Počela je utakmica u Sent Luisu!

20:55

U toku je intoniranje državnih himni

20:54

Igrači dva tima izlaze na teren

Utakmica u Sent Luisu uskoro počinje!

20:38

Ko igra za Panamu

Početnu postavu Paname čine Moskera, Andrade, Barsenas, Blekman, Farina, Harvi, Martinez, Muriljo, Ramos, Rodrigez i Voterman.

20:35

Početna postava BiH

Od prvog minuta igraju Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Alajbegović, Lukić i Demirović.

19:55

Drugi kontrolni meč "zmajeva" pred SP

U prvoj su izabranici Sergeja Barbareza remizirali bez pogodaka sa Sjevernom Makedonijom, 29. maja na Koševu.

19:47

Protivnici Paname

Panama će na Mundijalu odmjeriti snage sa Ganom (18. jun, 01.00, Toronto), Hrvatskom (24. jun, 01.00, Toronto) i Engleskom (27. jun, 23.00, Nju Džersi).

19:46

Rivali BiH na Mundijalu

Selekcija BiH će na prvenstvu svijeta igrati protiv Kanade (12. jun, 21.00, Toronto), Švajcarske (18. jun, 21.00, Inglvud) i Katara (24. jun, 21.00, Sijetl).

19:44

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 21.00 čas po našem vremenu.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije