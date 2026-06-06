21 : 50 45+3' - GOOOOL! 1:1 u Sent Luisu, izjednačio je Ramos. Nakon kornera sa lijeve strane stvorila se gužva pred bh. golom. Prvo je probao Andrade, nakon čega je lopta pala na nogu Ramosu koji uspijeva matira Vasilja.

21 : 48 45+1' - Odličan Vasilj! Imao je Martinez sada sjajnu priliku da izjednači! Izašao je sam ispred Vasilja, ali je golman bh. tima sjajno ukrotio taj šut.

21 : 47 Tri minuta nadoknade u prvom dijelu

21 : 39 36' - Sudar arbitra i Martineza Ostao je igrač Paname nakratko na travi poslije sudara sa glavnim sudijom. Međutim, brzo se pridigao i nastaviće meč.

21 : 36 34' - Interveniše Moskera! Lukić je centrirao sa lijeve strane prema Demiroviću, ali je Moskera bio spreman na to.

21 : 27 Drugi gol Katića u bh. dresu Prvi je postigao 9. oktobra prošle godine, na gostovanju selekciji Kipra (2:2).

21 : 25 23' - GOOOOOOL! Vode "zmajevi" u Sent Luisu, strijelac je Katić! Sjajno je centrirao Dedić, sa desne strane sa vrha šesnaesterca, a Katić sa pet metara glavom pospremio loptu u mrežu.

21 : 24 22' - Demirović! Veliku grešku napravili su igrači Paname na svojoj polovini, na kraju je loptu prihvatio Demirović, šutirao iz daljine, ali je odbrana Paname skrenula loptu preko prečke u korner.

21 : 18 16' - Sjajna odbrana Vasilja! Barsenas je uputio snažan udarac sa dvadesetak metara, ali je Vasilj "panterskom" intervencijom izbacio loptu u korner.

21 : 15 13' - Interveniše Farina ispred Lukića Centrirao je Bajraktarević sa desne strane prema Lukiću, ali je Farina u posljednji čas otklonio opasnost ispred svog gola.

21 : 07 5' - Tri kornera "zmajeva" za kratko vrijeme Nema, međutim, opasnosti pred golom Moskere.

21 : 06 5' - BiH ima inicijativu u ranoj fazi Lopta je praktično u potpunosti u posjedu bh. fudbalera.

21 : 03 2' - Dedić izblokiran Uputio je Dedić prizeman udarac sa desne strane, ali je izblokiran.

21 : 02 1' - Počela je utakmica u Sent Luisu!

20 : 55 U toku je intoniranje državnih himni

20 : 54 Igrači dva tima izlaze na teren Utakmica u Sent Luisu uskoro počinje!

20 : 38 Ko igra za Panamu Početnu postavu Paname čine Moskera, Andrade, Barsenas, Blekman, Farina, Harvi, Martinez, Muriljo, Ramos, Rodrigez i Voterman.

20 : 35 Početna postava BiH Od prvog minuta igraju Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Alajbegović, Lukić i Demirović.

19 : 55 Drugi kontrolni meč "zmajeva" pred SP U prvoj su izabranici Sergeja Barbareza remizirali bez pogodaka sa Sjevernom Makedonijom, 29. maja na Koševu.

19 : 47 Protivnici Paname Panama će na Mundijalu odmjeriti snage sa Ganom (18. jun, 01.00, Toronto), Hrvatskom (24. jun, 01.00, Toronto) i Engleskom (27. jun, 23.00, Nju Džersi).

19 : 46 Rivali BiH na Mundijalu Selekcija BiH će na prvenstvu svijeta igrati protiv Kanade (12. jun, 21.00, Toronto), Švajcarske (18. jun, 21.00, Inglvud) i Katara (24. jun, 21.00, Sijetl).