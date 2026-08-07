Željezničar, koji nije mogao da računa na čak 11 igrača, porazio je ekipu banjalučkog BSK-a (2:1) u debiju ovog kluba u elitnom bh. rangu.

Uspavanka, pa spektakl – ukratko bi mogao da se sumira meč između Željezničara i BSK-a, kojim je počela nova sezona u Premijer ligi BiH!

Fudbaleri dva tima ponudili su nam "uspavanku" u prvom poluvremenu, ali smo zato u drugom dijelu vidjeli tri gola i pobjedu domaćih rezultatom 2:1.

Trener Željezničara David Muslera Rodrigez nije mogao da računa na čak 11 igrača za ovaj duel, ali je i pored toga njegova ekipa uspjela da trijumfuje. BSK je večeras debitovao u Premijer ligi BiH, pa ovaj susret može da se smatra istorijskim za Banjalučane, koji su u posljednjim trenucima pogodili preko Stefana Marčetića, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda u kojem se nalazio napadač banjalučkog tima.

Do prve promjene rezultata došlo je u 65. minutu, kada je Srđana Modića matirao Aldian Korora. Madžid Šošić je na desnoj strani u prvi plan izbacio Aleksu Pejića koji je centrirao, a Korora glavom sa 3-4 metra matirao Srđana Modića.

Samo pet minuta kasnije, međutim, rezultat je ponovo bio u egalu. Strijelac prvog gola za BSK u Premijer ligi BiH bio je David Čavić, koji je prizemnim udarcem iz daljine matirao Tarika Abdulahovića.

Imali su gosti iz Banjaluke potom dvije sjajne prilike za preokret, ali se pred golom nisu snađli Marčetić i Ognjen Radošević, da bi u 85. minutu tim Davida Muslere Rodrigeza ponovo stekao prednost. Iz velike daljine je šutirao Pejić, Modić odbio loptu, a na pravom mjestu se našao Husković i pospremio je u mrežu.

Kada se već čekao kraj meča, u šestom minutu nadoknade, Marčetić je pogodio za 2:2. Utihnula je tada Grbavica, ali je erupcija oduševljena uslijedila kada je sudija Josip Martinović iz Čapljine poništio pogodak nakon što je u VAR sobi ustanovljeno da se Marčetić nalazio u ofsajdu.

U narednom kolu Željezničar će opet igrati pred domaćom publikom. Dočekaće u gradskom derbiju ekipu Sarajeva, prepun samopouzdanja nakon uvodne pobjede. BSK će, sa druge strane, u Krupi na Vrbasu dočekati Velež.

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ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Raščić, Ibrišimović, Nastić, Šabić, Pejić, Frimen (od 59. Husković), Dragović (od 59. Šošić), Radovac, Milošević (od 90+4. Kelmendi), Korora (od 80. Zahirović). Trener: David Muslera Rodrigez.

BSK: Modić, Čulina, Dijuf, Kvržić, Račić (od 60. Ljubić), Dizdarević (od 68. Bundalo), Erić, Radošević, Čavić, Marčetić, Keranović (od 68. D. Radić (od 90+8. Antešević)). Trener: Bojan Puzigaća.