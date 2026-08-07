Željezničar, koji nije mogao da računa na čak 11 igrača, porazio je ekipu banjalučkog BSK-a (2:1) u debiju ovog kluba u elitnom bh. rangu.
Uspavanka, pa spektakl – ukratko bi mogao da se sumira meč između Željezničara i BSK-a, kojim je počela nova sezona u Premijer ligi BiH!
Fudbaleri dva tima ponudili su nam "uspavanku" u prvom poluvremenu, ali smo zato u drugom dijelu vidjeli tri gola i pobjedu domaćih rezultatom 2:1.
Trener Željezničara David Muslera Rodrigez nije mogao da računa na čak 11 igrača za ovaj duel, ali je i pored toga njegova ekipa uspjela da trijumfuje. BSK je večeras debitovao u Premijer ligi BiH, pa ovaj susret može da se smatra istorijskim za Banjalučane, koji su u posljednjim trenucima pogodili preko Stefana Marčetića, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda u kojem se nalazio napadač banjalučkog tima.
Do prve promjene rezultata došlo je u 65. minutu, kada je Srđana Modića matirao Aldian Korora. Madžid Šošić je na desnoj strani u prvi plan izbacio Aleksu Pejića koji je centrirao, a Korora glavom sa 3-4 metra matirao Srđana Modića.
BSK poražen u istorijskoj utakmici u Premijer ligi BiH: "Osakaćeni" Željezničar slavio na Grbavici!
Samo pet minuta kasnije, međutim, rezultat je ponovo bio u egalu. Strijelac prvog gola za BSK u Premijer ligi BiH bio je David Čavić, koji je prizemnim udarcem iz daljine matirao Tarika Abdulahovića.
Imali su gosti iz Banjaluke potom dvije sjajne prilike za preokret, ali se pred golom nisu snađli Marčetić i Ognjen Radošević, da bi u 85. minutu tim Davida Muslere Rodrigeza ponovo stekao prednost. Iz velike daljine je šutirao Pejić, Modić odbio loptu, a na pravom mjestu se našao Husković i pospremio je u mrežu.
Kada se već čekao kraj meča, u šestom minutu nadoknade, Marčetić je pogodio za 2:2. Utihnula je tada Grbavica, ali je erupcija oduševljena uslijedila kada je sudija Josip Martinović iz Čapljine poništio pogodak nakon što je u VAR sobi ustanovljeno da se Marčetić nalazio u ofsajdu.
U narednom kolu Željezničar će opet igrati pred domaćom publikom. Dočekaće u gradskom derbiju ekipu Sarajeva, prepun samopouzdanja nakon uvodne pobjede. BSK će, sa druge strane, u Krupi na Vrbasu dočekati Velež.
Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!
ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Raščić, Ibrišimović, Nastić, Šabić, Pejić, Frimen (od 59. Husković), Dragović (od 59. Šošić), Radovac, Milošević (od 90+4. Kelmendi), Korora (od 80. Zahirović). Trener: David Muslera Rodrigez.
BSK: Modić, Čulina, Dijuf, Kvržić, Račić (od 60. Ljubić), Dizdarević (od 68. Bundalo), Erić, Radošević, Čavić, Marčetić, Keranović (od 68. D. Radić (od 90+8. Antešević)). Trener: Bojan Puzigaća.
BSK poražen u istorijskoj utakmici u Premijer ligi BiH: "Osakaćeni" Željezničar slavio na Grbavici!
KRAJ
Završen je meč, Željezničar je upisao pobjedu rezultatom 2:1!
Uspavanka, pa spektakl - ukratko bi mogao da se sumira prvi ligaški meč u novoj sezoni!
Ipak ništa od gola!
Ostaje 2:1!
Provjeravala se ova situacija u VAR sobi, na kraju je ustanovljeno da je Marčetić bio u ofsajdu!
U međuvremenu, posljednja izmjena BSK-a, umjesto Radića u igri je Antešević.
90+6' - GOOOOOOOL!
Kakav šok za igrače i navijače Željezničara, Marčetić je strijelac za 2:2!
Kvržić je centrirao sa desne strane, a odbrana domaćih zaboravila je na Marčetića, koji je poentirao za novo izjednačenje!
90+4' - Posljednja izmjena u BSK-u
Milošević je van igre, na terenu je Kelmendi.
90+3' - Žuti karton za Ljubića
Nešto ranije ga je u domaćem taboru dobio Husković.
90+3' - Brani Abdulahović!
Šutirao je Marčetić glavom nakon ubačaja sa desne strane, ali je Abdulahović dobro postavljen!
Četiri minuta nadoknade
Još 240 sekundi fudbala na Grbavici, u prvoj premijerligaškoj utakmici u novoj sezoni.
85' - GOOOOOOL!
Ponovo vodi Željezničar, pogodio je sada Husković!
Iz velike daljine je šutirao Pejić, Modić odbio loptu, a na pravom mjestu se našao Husković i pospremio je u mrežu!
80' - Promjena u domaćem timu
Umjesto strijelca Korore, na terenu je Zahirović.
79' - Raščić blokira pokušaj Radoševića!
Nova velika šansa za BSK!
Danko Radić je prošao po desnoj strani i ubacio loptu prema Radoševiću, čiji je šut izblokirao Raščić.
73' - Spetljao se Marčetić!
Mogli su gosti sada do potpunog preokreta na Grbavici!
Izašao je Marčetić sam ispred Abdulahovića, ali nije uspio da pošalje loptu ispod "jedinice" Željezničara i omogući vođstvo svom timu. Spetljao se napadač BSK-a u najvažnijem trenutku...
70' - GOOOOOOL!
Odmah se vraća BSK, strijelac je Čavić, koji se tako upisao u istoriju "romantičara" kao strijelac prvog pogotka za ovaj klub u Premijer ligi BiH!
Dobio je loptu, potom se namjestio na šut, a onda sjajnim prizemnim udarcem iz daljine poslao loptu tik uz stativu!
1:1 na Grbavici!
68' - Dvije promjene Puzigaće
Trener BSK-a je izveo iz igre Dizdarevića i Keranovića, a u igri su Bundalo i D. Radić.
65' - GOOOOOOL!
Evo prvog gola u novoj sezoni Premijer lige BiH, Željezničar vodi 1:0, strijelac je Aldian Korora, momak koji još nema ni 18 godina!
Bila je to sjajna akcija domaćih - Šošić je na desnoj strani u prvi plan izbacio Pejića koji je centrirao, a Korora glavom sa 3-4 metra matirao Modića!
Korora je dijete Željezničara, a rođen je 6. aprila 2009. godine.
60' - Prva promjena u BSK-u
Ljubić je na terenu umjesto Račića.
60' - Evo i prvog žutog kartona za domaće
Dobio ga je Šabić nakon jednog starta nad Dizarevićem.
59' - Dvostruku promjenu pravi Muslera Rodrigez
Iz igre izlazi Dragović, a na terenu je Šošić, koji se vraća na teren poslije teške povrede.
Takođe, izašao je Frimen, a u igri je Husković.
57' - Prvi žuti karton večeras
Dobio ga je desni bek BSK-a Domagoj Čulina zbog jednog povlačenja na sredini terena.
50' - Loš udarac Keranovića
Odlučio se Keranović na jedan dalekometni pokušaj, ali je loptu poslao visoko preko prečke gola na kojem stoji Abdulahović.
46' - Nastavljena je utakmica
Počelo je drugo poluvrijeme na Grbavici.
Nije bilo nadoknade
Sudija Josip Martinović označio je kraj prvog dijela čim je istekao 45. minut.
Ostali su nam dužni igrači Željezničara i BSK-a u prvom dijelu, nadamo se boljem fudbalu u nastavku...
BSK poražen u istorijskoj utakmici u Premijer ligi BiH: "Osakaćeni" Željezničar slavio na Grbavici!
10 minuta do kraja prvog poluvremena
Nismo mnogo toga vidjeli u dosadašnjih 35 minuta...
30' - Šabić pogađa živi zid
Dosuđen je slobodan udarac za Željezničar u zoni šuta, izveo ga je Šabić, ali je pogodio samo živi zid. Nije bilo opasnosti po gol Modića.
25' - 2:1 u kornerima
U golovima je i dalje 0:0, čekamo na prvu stopostotnu šansu.
14' - Prvi šut BSK-a
Dizdarević je prošao po desnoj strani i uputio prizeman centaršut. Lopta je prošla kroz kazneni prostor i stigla do Čavića, koji je slabo šutirao.
12' - Pritisak Željezničara
Tim Davida Muslere kontroliše posjed u ovom dijelu meča i vrši pritisak na odbranu "romantičara", koji se, ipak, izuzetno organizovano brane.Izvor: FK Željezničar
9' - Pejić!
Prvo uzbuđenje na utakmici, i to pred golom Banjalučana.
Šabić je izveo korner sa desne strane, Pejić nadvisio odbranu BSK-a, ali nije bio precizan.
6' - Miran početak utakmice
Igra se u najvećoj mjeri u ranoj fazi utakmice odvija između dva šesnaesterca, nismo za sada vidjeli izglednu situaciju ni pred jednim ni pred drugim golom.
1' - Počela je utakmica!
Prvi napad u prvoj utakmici nove sezone ima domaćin, koji ima veliku podršku sa tribina.
Utakmica uskoro počinje!
Igrači dva izašli su na travnjak Grbavice.
Kako je BSK stigao do Premijer lige BiH?
U prošloj sezoni, BSK je pod trenerskom komandom Igora Mirkovića osvojio titulu u Prvoj ligi Republike Srpske.
Nakon 26 kola, odnosno prije podjele lige na plej-of i plej-aut, bio je drugoplasirani, uz bod minusa za Laktašima (Laktaši 48, BSK 47). Ipak, u presotalih pet rundi, koliko je trajalo doigravanje, situacija se promijenila u korist "romantičara" sa Čaira, koji su sezonu završili sa 57 bodova, jednim više od Laktaša kao najbližeg pratioca.Izvor: Promo/FSRS
Sastav BSK-a
Bojan Puzigaća je od prvog minuta ovog istorijskog meča na teren poslao sljedeći tim:
Modić, Čulina, Dijuf, Kvržić, Račić, Dizdarević, Erić, Radošević, Čavić, Marčetić, Keranović.
Ko sudi?
U premijernoj utakmici u novoj sezoni, pravdu će dijeliti Josip Martinović iz Čapljine. Pomagaće mu Davor Beljo (Mostar) i Amir Hušidić (Velika Kladuša). Četvrti sudija je Aleksandar Njegomirović iz Prnjavora, dok su u VAR sobi Mirza Kazlagić (Cazin) i Dragan Kesić (Gradiška).
Sastav Željezničara
Od prvog minuta, za domaćina će igrati: Abdulahović, Raščić, Ibrišimović, Nastić, Šabić, Pejić, Frimen, Dragović, Radovac, Milošević i Korora.Izvor: Screenshot
BSK ima 26 igrača – samo petorica nikad nisu bila u Borcu!
Trener Banjalučana Bojan Puzigaća na raspolaganju za ovu sezonu ima 26 igrača, od čega samo petorica nikad nisu bila u Borcu!
Željezničar bez 11 igrača
Španski trener David Muslera Rodrigez, koji je nedavno preuzeo brigu nad timom sa Grbavice, imao je ogromne probleme kad je riječ o igračkom kadru za ovaj susret. Na sedmoricu ne može da računa jer nisu registrovani, trojica su povrijeđena, dok je jedan igrač suspendovan do okončanja disciplinskog postupka.
Ostali parovi
Tokom vikenda, biće odigrana četiri meča. Subotnji parovi su Sarajevo – Radnik i Široki Brijeg – Sloga Meridian, a obje utakmice počinju u 21.00 čas. Nedjelja je rezervisana za utakmice Borac – Velež (18.30) i Zrinjski – Čelik (21.00).
Dobro veče!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice koja počinje u 20.00 časova.
Hrabro plavi!