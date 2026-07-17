BSK trijumfovao nad Crnogorcima u prvoj utakmici na Zlatiboru

"Romantičari" su savladali kotorski Bokelj.

Izvor: Promo/FSRS

Fudbaleri BSK-a trijumfovali su nad kotorskim Bokeljom u prvoj kontrolnoj utakmici na Zlatiboru. Ekipa koja će u predstojećoj sezoni debitovati u Premijer ligi BiH upisala je pobjedu rezultatom 2:0, zahvaljujući pogocima Siniše Ristića i Danka Radića, piše portal SportDC.

"Bili smo bolja ekipa i prvo i drugo poluvrijeme. Što se tiče igre i nastupa, generalno zadovoljan sam načinom i pristupom igrača, voljom, željom, htjenjem i ponašanjem koje su ispoljili. Bila je ovo prva prava pripremna utakmica za nas od kad smo se okupili. Zadovoljni smo prikazanim i nadam se da ćemo, kako vrijeme bude prolazilo, a mi odigravali test mečeve, biti sve bolji i bolji. Imamo grupu dobrih i vrijednih momaka koji djeluju ozbiljno i stvarno sve djeluje optimistički", rekao je šef stručnog štaba banjalučkih "romantičara" za ovaj portal.

Do kraja pripremnog perioda, trebalo bi da budu odigrani mečevi sa ulcinjskim Otrantom te beogradskim timovima Grafičarom i Teleoptikom. Povratak za Banjaluku planiran je 24. jula.

Iako je prvobitno bilo planirano da prvi kontrolni rival bude švajcarski Bil, taj meč je otkazan.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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