Brat na brata u PLBIH! Gledaćemo banjalučki derbi i duel braće Savić!

Novi premijerligaš BSK iz Banjaluke doveo zanimljivo pojačanje.

Izvor: MONDO

BSK iz Banjaluke u novoj sezoni debitovaće u Premijer ligi BIH. Romantičari su nakon osvajanja Prve lige RS dobili licencu za takmičenje i popunili posljednje upražnjeno mjesto u PLBIH.

Uslijedila je prava reorganizacija, prije svega ekipe, ali i stručnog štaba koji predvodi trener Bojan Puzigaća.

Popularni „romantičari“ sa Čaira u ponedjeljak su i otputovali na Zlatibor, a trener Puzigaća na pripreme je poveo 26 fudbalera, od kojih je čak 21 bio član banjalučkog Borca.

Samo pet igrača nije nosilo crveno-plavi dres mnogo poznatijeg kluba, aktuelnog šampiona BIH, a među njima je i jedno zanimljivo ime.

Naime, u redove BSK-a ovog ljeta stigao je Miloš Savić, mlađi brat Stefana Savića, fudbalera banjalučkog Borca.

Dvedesetčetverogodišnji napadač, prema saznanjima MONDA stigao je u BSK na probu, a ukoliko zadovolji stručni štab na čelu sa Puzigaćom mogli bismo vidjeti i njegov direktni okršaj na terenu sa Stefanom, njegovim starijim bratom.

Biće to prvi banjalučki derbi u Premijer ligi BIH, te prvi ligaški okršaj BSK-a i Borca poslije 18 godina.

Miloš Savić prve fudbalske korake počeo je omladinskim kategorijama Salcburga, a seniorsku karijeru počeo u trećeligašu USK Anif iz kojeg je prešao u Gredig. Na profesionalnom nivou prvi put se okušao u dresu slovenaškog Tabora, ali je odigrao samo pet utakmica za klub iz Sežane. Nakon toga uslijedio je povratak u Austriju, gdje je igrao prvo za Kul, a onda sa Austrijom Salcburg izborio plasman u drugu austrijsku ligu. Nakon polusezone u kiparskom Ahironasu, prošlog januara priključio se austrijskoj ekipi Asku Udt odakle sada dolazi u BSK.