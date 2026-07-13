Zoran Kvržić ostaje u Premijer ligi BiH: Bivši igrač Borca potpisuje za banjalučki BSK

Doskorašnji fudbaler Borca Zoran Kvržić i naredne sezone će igrati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iskusni desni bek je dogovorio saradnju sa novim premijerligašem, banjalučkim BSK-om, objavio je "Meridijan Sport", a prenijeli mediji u BiH.

U dresu crveno-plavih, Kvržić je osvojio dvije titule šampiona BiH za tri sezone, zabilježio je 96 nastupa uz 10 postignutih golova i 11 asistencija.

Kvržić iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je nastupao za brojne klubove. Počeo je u Rudaru iz Stanara i Proleteru iz Teslića, a kasnije je igrao za HAŠK 1903, Osijek, Rijeku, Speciju, Šerif, Kajzerispor, Slaven Belupo i Šibenik.

Takođe, upisao je i sedam nastupa za reprezentaciju BiH.

(MONDO)