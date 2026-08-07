Kinan Evans, nekada jedan od najboljih košarkaša Evrope, pokušaće da oživi karijeru u Londonu. Tu šansu omogućio mu je Žalgiris.

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najmaleroznija zvezda Evrolige, Amerikanac Kinan Evans, vratio se u Žalgiris poslije košmarne dvije godine. Tačnije, on će sljedeće sezone igrati za London Lajonse, na pozajmici iz litvanskog velikana, pa će narednog ljeta klub odlučiti da li će ostati i u sezoni 2027/28.

Nekoliko je razloga zašto će Žalgiris pomoći Evansu da u Londonu oživi karijeru. Prije svega, trener će mu biti Tautvidas Sabonis (34), sin najvećeg litvanskog košarkaša u istoriji Arvidasa Sabonisa (61) i stariji brat dugogodišnjeg NBA asa Domantasa Sabonisa (30).

Drugi mogući razlog, kojeg će se mnogi sjetiti, jeste bliskost dva kluba i kroz navodnu umiješanost doskorašnjeg direktora Evrolige Paulijusa Motijunasa, bivšeg čelnika Žalgirisa, u vlasničku strukturu London Lajonsa, kluba u kojem se na svim nivoima govori litvanski.

Nevezano za razloge, najbitnije je to da će Evans pokušati da u Londonu oživi karijeru dramatično zaustavljenu teškim povredama prethodnih godina. On je čitavu sezonu 2024/25 propustio zbog oporavka od teške povrede koljena, a čim se u novembru 2025. vratio na teren odmah je pokidao Ahilovu tetivu i od te povrede se sada oporavlja.

Vidi opis Najmučnija priča Evrolige dobila epilog: Bio jedan od najboljih u Evropi, sada kreće od nule Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printsceeen/Arena sport Br. slika: 8 8 / 8

Evans će igrati Evrokup Ako bude u stanju, Kinan Evans će u dresu London Lajonsa nastupati u Evrokupu.

"Nekada sudbina ima druge planove", objavio je Olimpijakos ovog ljeta dok se rastajao sa njim, a Žalgiris ga je prihvatio nazad, istakavši da je Evans ne samo bivši igrač, već i član Žalgirisove porodice poslije svega što je dao tom klubu od 2022. do 2024.

Vijest o njegovom povratku u Žalgiris potvrdio je predsjednik i legenda kluba Paulijus Jankunas.

"Tokom čitavog perioda rehabilitacije mnogo sam razgovarao sa Kinanom Evansom, tako da znamo njegovu situaciju. Znamo i u kojoj se fazi rehabilitacije trenutno nalazi. Kako on sam kaže, ova rehabilitacija mu je psihološki lakša - već je jednom prošao kroz sve to. Veoma je motivisan i napreduje brže od predviđenih rokova", prokomentarisao je Paulius Jankunas.

Evans je svojevremeno bio jedan od najboljih igrača Evrolige i ima dovoljno vremena da opet dosegne evropske vrhove, jer će krajem avgusta napuniti 30 godina. Osnovni uslov za njegov povratak je da bude zdrav, što će mu naredne sezone biti veći izazov od igre na terenu.