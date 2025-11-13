Nova teška povreda u Evroligi: Vratio se poslije 533 dana i već završio sezonu

Kinan Evans zaigrao je poslije 533 dana pauze i odmah se povrijedio, nažalost radi se o težoj povredi i čeka ga duga pauza...

Izvor: Printsceeen/Arena sport

Kinan Evans vratio se na parket poslije 533 dana pauze i doživio je novu tešku povredu na meču Evrolige. Košarkaš Olimpijakosa je pokidao Ahilovu tetivu na levoj nozi i čeka ga nova duga pauza, potvrdio je klub. To znači da je za njega situacija završena.

Povrijedio se na utakmici Olimpijakosa i Žalgirisa (95:78) i to na samom kraju prve četvrtine. Samo je sjeo na parket, bez ikakvog vidljivog udarca ili bilo kakve vrste kontakta sa nekim od protivničkih igrača. Vidjelo se po njegovoj reakciji da situacija nije ni malo naivna. Nije mogao da se osloni na nogu, uz pomoć saigrača je iznesen sa terena i odmah je otišao u svlačionicu.

Svi su se uhvatili za glavu. Navijači oba kluba bili su u šoku. Kako Olimpijakosa za koji sada igra, tako i fanovi Žalgirisa pošto je iz Kaunasa prešao u Atinu. Nažalost, karijera u Grčkoj je otišla u veoma lošem smjeru sa svim povredama.

Šta su rekli Barcokas i Milutinov?

Da li je moguće ovo ??? Da li je zaista moguće ???



Tek nakon što se vratio posle teške povrede i proveo malo vremena na parketu, Keenan Evans se ponovo povredio.



I po reakcijama svih, ne deluje dobro opet. Neverovatno zaista, nadamo se da ipak ovaj put nije ništa strašno.…pic.twitter.com/iZH7q3knNE — Zicer Portal&Podcast (@zicer_portal)November 12, 2025

Po završetku meča kratke izjave dali su trener Jorgos Barcokas i centar Nikola Milutinov. Šef struke je bio oprezan i nadao se će stvari da budu dobre, ali....

"Vidjećemo šta će snimanja da pokažu. Tužni smo, ne možemo ni da proslavimo pobjedu, ovo nas je pogodilo. Povreda izgleda baš loše. Atmosfera je potpuno utihnula, emotivno je, teško. Tužni smo", rekao je Barcokas.

Podršku mu je poslao i srpski centar.

"Nadam se da ova tragedija koja se opet dogodila sa Kinanom nije tako ozbiljna kao što djeluje. Prošli smo kroz cijeli proces sa njim prošle godine. Znamo koliko napornog rada je uložio da bi bio dio tima. Nije imao sreće, nadam se da nije tako loše", rekao je Milutinov.

Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon.



We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤️#OlympiacosBC#WeAreOlympiacos#TogetherWeFightpic.twitter.com/adxFDWZtI6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC)November 12, 2025

Nažalost, crne slutnje su se obistinile pošto je Olimpijakos zvanično potvrdio da je u pitanju kidanje Ahilove tetive...

