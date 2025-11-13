logo
"Bog ne griješi, a ja ne shvatam što mi se ovo dešava": Cijela Evropa zanijemila, a Kinan Evans progovorio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kinan Evans se prvi put oglasio nakon strašne povrede u prvom meču za Olimpijakos poslije više od godinu i po.

Kinan Evans se oglasio o povredi Izvor: TV Arena sport/screenshot

As Olimpijakosa Kinan Evans doživio je strašnu povredu u srijedu - kidanje Ahilove tetive. Taj problem ga je snašao u teško objašnjivom trenutku - poslije samo dva minuta na terenu, u utakmici za koju se oporavljao još od pretrrošle sezone. Čitavu prošlu je liječio i oporavljao koljeno, a onda je stao na teren u srijedu poslije 533 dana i u Dvorani mira i prijateljstva izdržao samo minut i 16 sekundi.

Dan kasnije, ostavio je dirljivu poruku na Instagramu: 

"Život nije fer i nikad neće biti. Ponoviću ono što sam već govorio, da Bog ne pravi greške. Ne shvatam zašto i ne želim da frustriram sebe pokušajima da shvatim zašto. Kontrolisaću ono što mogu. I to je uvijek bio moj pristup kada sam u ovoj poziciji. Vrijeme je da pognem glavu i da se vratim na posao. Zahvalan sam svima na ljubavi i porukama", napisao je Evans.

Pogledajte kako je bolno napustio teren u srijedu, u utakmici protiv Žalgirisa u Atini: 

Kinan Evans (29 godina, 191 cm) je jedan od najboljih bekova u Evropi i od 2024. godine je član Olimpijakosa. Prethodno je sa velikim uspjehom igrao za Žalgiris dvije sezone, kao i za Makabi, Hapoel Haifu, a zanimljivo je to da mu je prvi tim u Evropi bila Igokea, u sezoni 2019/20.

