Katastrofalna povreda, Trinkijeri uzdrman: Šokirao ga prizor na terenu, plej hitno operisan

Kinan Evans je završio sjajnu sezonu na najgori mogući način.

Izvor: Twitter/Zalgiris Kaunas

Katastrofa za Kinana Evansa na samom kraju sezone. Plejmejker koji je eksplodirao ove godine u dresu Žalgirisa i koji je prema navodima medija već završio posao oko prelaska u Olimpijakos naredne sezone morao je na hitnu operaciju.

On se povrijedio na meču plejofa litvanske lige sa Lijetkabelisom, a da je situacija ozbiljna znalo se već na konferenciji za medije kada je Andrea Trinkijeri stigao pred novinare vidno potresen. Sada je Žalgiris objavio sliku Evansa iz bolnice i istakli su da je on morao da operiše koljeno.

"Operacija je trajala dva sata. Razmišljali smo o brojnim hiruškim metodama jer je situacija bila jako teško, ali na kraju je operacija bila uspješna,' rekao je doktor koji je obavio zahvat, a spekuliše se da bi Evans mogao da pauzira između šest i osam mjeseci.

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Evans se povrijedio na kraju treće četvrtine meča polufinala protiv Lijetkabelisa iz Panevežisa. Poslije skoka je osjetio bol u koljenu i morao je da napusti teren uz pomoć saigrača. U ponedjeljak je poslije detaljnih pregleda dijagnostifikovano kidanje ligamenata i on je operisan. Nakon perioda pasivne rehabilitacije i operacije Evans će morati na nove preglede da bi se utvrdili njegov način rehabilitacije. Ipak sada je jasno da će to trajati šest do osam mjeseci", navodi se u saopštenju kluba.