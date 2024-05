Kraj četvrte "epizode" - Duško Ivanović napustio Baskoniju!

Španski klub saopštio da je saradnja sa nekadašnjim trenerom Crvene zvezde završena.

Duško Ivanović definitivno neće voditi Baskoniju naredne sezone.

Crnogorski stručnjak preuzeo je špansku ekipu samo deset dana poslije razlaza sa Crvenom zvezdom i sa Baskonijom stigao do četvrtfinala Evrolige, gdje je eliminisan od Real Madrida, a nakon dužeg spekulisanja da napušta tim, sada je to i definitivno.

Saopštenjem na zvaničnom sajtu kluba potvrđeno je da je okončan Ivanovićev četvrti mandate na klupi Baskonije.

"Duško Ivanović više neće voditi Baskoniju. Nakon razgovora obavljenih u proteklim danima postignut je zajednički dogovor da saradnja koja je započeta u novembru ne bude nastavljena” Baskonija se zahvaljuje DUšku Ivanoviću najvažnijem i najtrofejnijem treneruu klupskoj istoriji na njegovom profesionalizmu i posvećenosti tokom ove sezone i uvijek kada je vodio ekipu. Trener koji je ostavio izuzetno nasljeđe uvijek će biti dio naše porodice", navedeno je u saopštenju Baskonije.

Baskonia y Dusko Ivanovic acuerdan separar sus caminos



https://t.co/3h1p8EM2SX



Beti gutariko bat izango zara, Dusko! pic.twitter.com/6MMtPwtRF3 — Baskonia (@Baskonia)May 27, 2024

Crnogorski stručnjak u četiri navrata vodio je Baskoniju - od 2000. do 2005, pa od 2008. do 2012. i od 2019. do 2021. godine i od novembra prošle godine do danas, a sa ovim klubom ovojio je tri titule u ACB ligi – 2002, 2010. i 2020. godine.

Ivanovića bi, prema nezvaničnim informacijama, na klupi Baskonije mogao da naslijedi bivši reprezentativac Slovenije i aktuelni trener Gran Kanarije, Jaka Lakovič.