Ljubimci Grobara se javili sa titulom Evrolige!

Matijas Lesor i Janis Papapetru se javili nakon osvajanja Evrolige sa Panatinaikosom.

Izvor: Instagram/@thiaslsf/Screenshot

Panatinaikos je osvojio Evroligu pošto je u finalu u Berlinu razbio Real Madrid 95:80, tako da je već u prvoj sezoni u kojoj je sastavljen drim-tim uspio da dođe do toliko dugo čekane titule. Dio moćnog sastava Panatinaikosa ljetos su postali i Matijas Lesor i Janis Papapetru, nekadašnji igrači Partizana, koji su se zajedno na Instagramu oglasili poslije velikog slavlja na parketu "Uber arene".

"Dođi, uspjeli smo... Nismo uspjeli prošle godine, ali ove godine jeb**o jesmo!", poručio je Matijas Lesor dok je grlio svog dragog saigrača Papapetru, s kojim je bio na korak od plasmana na fajnal-for Evrolige prošle sezone.

Tada je upravo Real Madrid uspio da pobijedi Partizan, iako su beogradski crno-bijeli vodili 2:0 nakon dva brejka usred Španije. Ali, tuča na kraju druge utakmice je sve promijenila, pa se Real vratio i izjednačio na 2:2 u Beogradu, da bi zatim na svom terenu došao do plasmana na fajnal-for.

Na kraju je Real Madrid došao i do šampionske titule pobijedivši Oliimpijakos u finalu Evrolige, kada je zapravo napravio i malo iznenađenje, dok su ovoga puta svi očekivali da "kraljevski klub" osvoji titulu jer je dominirao cijele sezone. Izgubili su samo šest utakmica do finala, ali u onoj najvažnijoj nisu mogli da dođu do daha - zato je Panatinaikos podigao sedmi pehar Evrolige, uz suze Matijasa Lesora jednog od najboljih igrača finala koji je "prozivao" hejtere poslije svega.





