Željezničar počinje pripreme za novu sezonu: "Nije bilo mnogo vremena za odmor, prilagodićemo se tome!"

Fudbaleri sarajevskog Željezničara ovog utorka počinju sa pripremama za novu sezonu.

Tim sa Grbavice se nakon dvije godine vraća na evropsku scenu, poslije osvajanja četvrtog mjesta u Premijer ligi BiH, a prvi zvanični meč u novoj takmičarskoj godini odigraće tačno za mjesec dana, u okviru prvog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Žrijeb za ovu fazu takmičenja biće obavljen sljedećeg utorka (17. maj) u sjedištvu Evropske fudbalske federacije u Nionu.

"Igrači nisu imali puno vremena za odmor, samo desetak dana, tako da ćemo pripreme prilagoditi upravo tome jer nisu stigli kad da izgube formu. Nadam se da su se koliko toliko odmorili. Plan je da vidimo u kakvom su stanju, da napravimo analizu, da prilagodimo sam početak pripremama upravo tome", rekao je trener Admir Adžem, dodavši:

"Iz tog razloga smo i napravili dnaašnji trening u dvije grupe, upravo zbog velikog broja igrača, da bismo mogli staviti fokus na sve igrače. U toku naredne sedmice takođe nastavljamo rad. Par dana još ćemo pogledati, skenirati sve ove mlađe igrače koje toliko i ne poznajem, da im damo šansu da me uvjere da imaju kvalitet. Onda krajem sedmice pravimo zaključnu ekipu koja će igrati u narednoj sezoni, sa prostorom za jednog, dva igrača koji bi bili pojačanje za ovu ekipu da nam se mogu priključiti i povećati naš kvalitet."

Jedna faza priprema biće obavljena u Ljubuškom. Na put se kreće 22. juna, a u ovom gradu plavi će ostati do 3. jula.

"Već smo dvije utakmice dogovorili. Ostaje nam da dogovorimo još jednu treću. Malo je nezgodno, mnogi nisu krenuli sa radom tako rano, ali nadam se da ćemo uspješno i to obaviti. Mislim da će to biti dovoljno da se spremimo za ono što nas očekuje, a to je vrlo bitna utakmica u evropskim takmičenjima", istakao je Adžem.

