Olimpijakos dobio pojačanje pred najvažniji meč: Stiže novi lider, ponovo će biti favoriti za titulu

Kinan Evans napokon je zaigrao za Olimpijakos.

Kinan Evans se oporavio od povrede i napokon zaigrao za Olimpijakos. Tim iz Pireja je poslije pobjede nad Partizanom u Grčkoj imao obaveze u domaćem šampionatu, pa je ovaj tim pobijedio Kardicas ubedljivih 102:82, a Amerikanac je imao sjajan doprinos pošto je poslije duže pauze ubacio 15 poena i podijelio pet asistencija.

Evans se vratio na teren i to sjajnom statistikom, pošto je iz igre šutirao 83 posto. Njegova partija dodatno daje na značaju, ako znamo da nije igrao čak 533 dana ligaške mečeve, očekivanja su bila da će ga crveno-bijeli imati u svom timu početkom sezone, ali je njegov povratak bio odložen zbog povrede.

Sada kad je tu Olmpijakos gotovo u najjačem sastavu može da napadne prvu ekipu na tabeli Evrolige i ujedno bivši klub jednog od najdominantnijih košarkaša u elitnom takmičenju. Evans je u sezoni 2023/24 dok je nosio dres Zelenih bilježio 17,3 poena po susretu, skoro tri skoka i četiri asistencije, ali i 1,2 ukradene lopte po meču. Njegov indeks korisnosti iznosio je 18,3 po susretu.

Susret Žalgirisa i Olimpijakosa zakazan je za 12. novembar u Pireju, sa početkom u 20.15 sati. Tim iz Litvanije trenutno je prvi na tabeli Evrolige sa sedam pobjeda i dva poraza, dok crveno-bijeli imaju šest pobjeda i tri poraza, pa će ovo biti prilika da tim Jorgosa Barcokasa sa trona skine Žalgiris.

A kad je u pitanju sam susret Olimpijakosa i Kardicasa Tajler Dorsi je bio najefikasniji sa 19 poena, a slijedili su ga Alek Piters, Donta Hol i Evan Furnije sa 15. Na drugoj strani, Brendon Džeferson je postigao 16, a Demian Džeferson 14, sa po šest skokova i asistencija.







