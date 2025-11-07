logo
Nikola Lončar o ulozi Sterlinga Brauna: "Neću da kažem da je totalno izgubljen, ali ne volim to da vidim"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Lončar je komentarisao ulogu Sterlinga Brauna u timu Partizana od povrede Karlika Džounsa i naglasio je da ne voli da vidi Brauna na poziciji organizatora igre.

Nikola Lončar o Sterlingu Braunu Izvor: MN PRESS, Arenasport/printscreen

Partizan je otišao u Pirej na megdan Olimpijakosu u devetom kolu Evrolige, a i na ovom meču ekipa će biti bez pomoći Karlika Džounsa. Američki organizator igre se povrijedio i na duži vremenski period će biti odsutan sa terena, a Nikola Lončar je pred duel u Grčkoj komentarisao njegove "zamjenike" na mestu pleja.

Istakao je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije da ne voli da gleda Sterlinga Brauna na mjestu pleja, ali da razumije odluku da mu se lopta da u ruke. Poslije povrede Džounsa nije bilo druge opcije osim Brauna i Vašingtona...

"Pa vidim ga, mnogo mu je teško kada je na poziciji jedan. Dok nije došao Kalates neću da kažem da je bio totalno izgubljen, ali to nije njegova pozicija i nije njegov posao da radi. On je jedan od igrača koji je najpribližniji po karakteristikama kada je Vašington na klupi da uzme loptu", rekao je Nikola Lončar u studiju "Arene sport". 

"Njemu je to teško"

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Lončar je istakao da se Sterling mnogo i bespotrebno umara na prenosu lopte i da mjesto organizatora igre nije adekvatno za njega. 

"To je dosta težak posao za njega. Nisam ga vidio u komfornoj zoni. On je igrač koji dobije loptu, neki put sažvakanu, neki put i kreira za sebe ili za saigrače. On je strijelac kome ne odgovara da radi taj dio posla. Umara se bezveze, ali nema drugog rješenja. Željko sada do dolaska Kalatesa nije imao drugo rješenje, videćemo da li će sada lakše da diše. Druga stvar priključio se Vašington. Ne volim da ga vidim da prevodi loptu", rekao je pred meč sa Olimpijakosom Nikola Lončar.

