Slavni srpski košarkaš otvorio dušu: "Povratak u Partizan bio je greška"

Legendarni košarkaš Partizana Nikola Lončar gost je nove epizode podkasta "Jao Mile" kod nekadašnjeg centra Mileta ilića, a prilikom gostovanja dotakao se i svog povratka u crno-bijeli tabor. Sada već davne 2005. godine, 13 godina nakon što je u dresu Partizana osvojio evropsku titulu, Lončar je pojačao tim Duška Vujoševića.

Crno-bijeli su tada bili sila u regionalnoj košarci, redovan učesnik Evrolige i okupljali su najtalentovanije momke srpske košarke, ali se Lončar nikako nije snašao u novoj ulozi. Krenulo je od toga da ga Dule nije želio u timu, a Dragan Todorić jeste, a završilo se raskidom saradnje već poslije pet mjeseci!

"To je greška bila, to me je Toša nagovorio. Greška, da... Pa ni tajming nije bio neki, zato što sam završio sa Estudijantesom, nisam imao klub. Kako ću? Šta ću? Zvali su me neki i onda, hajde, Partizan. Nisu me puno ubjeđivali. Dule je bio trener, on je bio protiv toga u početku, na kraju je da li pristao, da li je htio, da li nije... Ali onda, kako sam došao, tako su mi i vratili, znaš. Nemam dobre uspomene u vezi toga", prisjetio se legendarni košarkaš Partizana.

Ispričao je Nikola i ko su mu bili saigrači, ali ni oni nisu popravili utisak o drugom mandatu. "Igrao sam sa tim momcima, ko je tu bio... Bio je pokojni Miloje, Kosta Perović, Šuput, Bogdanović, Tripković koji je batalio isto. Bakić, Amerikanac se zvao Braun, ja mislim. Onako, ne sjećam se rado tih dana", zaključio je Lončar.

Nikola Lončar je od 1989. do 1995. godine igrao za Partizan, sa kojim je osvojio i evropsku titulu 1992. godine u Istanbulu. Nastupao je još i za Real Madrid, Vareze, Rasing iz Pariza, Makabi Tel Aviv, Huventud, Montekatini, Breogan i Estudijantes. Nakon rastanka sa španskim klubom vratio se u Partizan - stigao je u septembru 2005. godine, a otišao već u januaru 2006. Karijeru je na kraju te sezone završio u dresu Olimpije iz Milana, kod trenera Saše Đorđevića koji mu je godinama bio saigrač.

Sa reprezentativcem Jugoslavije osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1996. godine, zlatnu medalju na Mundobasketu 1998. godine, kao i zlatnu i bronzanu medalju na Evropskim prvenstvima. Takođe, na Evropskom prvenstvu za kadete osvojio je srebrnu medalju sa Jugoslavijom.

Nakon igračke karijere radio je kao košarkaški analitičar u Španiji, dok je u Srbiji bio predsjednik Radničkog iz rodnog Kragujevca, odnosno sportski direktor Partizana. Tri godine proveo je na jednoj od najvažnijih funkcija u crno-bijelom taboru, između marta 2018. i februara 2021. godine.

