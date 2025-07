Željko Obradović da nije želio da postane trener, igračku karijeru nastavio bi u Zagrebu.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović se 2021. vratio u Partizan. Najljepša uspomena svim ljubiteljima crno-bijelih boja na trofejnog trenera vjerovatno je ona iz 1992. kad je Partizan osvojio Evroligu. Međutim, decenijama kasnije Dimitris Itudis podijelio je i drugu stranu priče, možda "parni valjak" i ne bi zabilježio tako veliki uspjeh da se trener Obradović odlučio da karijeru nastavi u jednom klubu iz tadašnje Jugoslavije.

Željko Obradović je veoma rano uplovio u trenerske vode, a da je kojim slučajem odlučio da još koju godinu igra košarku, vjerovatno bi postao igrač Zagreba, a onda bi čitava priča o najuspješnijem treneru današnjice izgledala potpuno drugačije. "Ako vam ova priča nije poznata, Željko je prestao da igra 1991. pred Evropsko prvenstvo u Rimu. To je bio posljednji nastup Jugoslavije", započeo je Dimitris Itudis za "Sportkast plus".

Vidi opis "Obradović imao dogovor, trebalo je da ode u Zagreb": Željkov kum otkrio plan za koji niko nije znao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Jure Zdovc nije igrao završnicu jer su počeli sukobi, nažalost i sve o čemu ne bih sada, jer je to van sporta. Željko Obradović je poslije razgovora sa Boškom Božićem prihvatio da postane igrač Zagreb po završetku turnira sa nacionalnim timom. Njegov sljedeći klub u igračkoj karijeri trebalo je da bude Zagreb, ali se to nikad nije desilo", ispričao je kum Željka Obradovića Dimitris Itudis.

Kako je Željko Obradović postao trener?

U periodu kad je Željko Obradović postao trener Partizana, nije imao mnogo prilike za razmišljanje o toj odluci - sve de dogodilo veoma brzo. "Kićanović (op.a Dragan) mu je 'preko noći' rekao 'možeš da postaneš trener Partizana'. Željko je donio tu odluku."

"Hvala Bogu da je tako, košarka je tako dobila jednog velikana u trenerskom poslu. Sve ostalo je istorija. Željko je postao trener Partizana, a mi smo 13 godina sarađivali u Panatinaikosu. Vidite kako se povezuju tačke u jednu slagalicu koja se zove ' život."

Karijera Željka Obradovića

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović je najprije nosio dres Borca iz Čačka od 1980. do 1984, a onda je zaigrao za Partizan od 1984. do 1991. Dok je nosio dres crno-bijelih osvojio je Kup Koraća, Jugoslovensku ligu i Kup. Ipak, mnogo više uspjeha imao je kao trener, čim je preuzeo ekipu crno-bijelih ovaj tim uspio da dođe do krova Evrope.

Potom je Obradović bio trener Huventuda, Reala iz Madrida, Benetona, Panatinikosa, Fenerbahčea. Čak devet puta bio je šampion Evrope, a 11 puta šampion Grčke i četiri puta Turske.