"Ovo niko ne vidi, a zato je Željko veliki": Vlade Đurović jedini vidio ono što je Žoc htio da sakrije od svih

Kada se Željko Obradović sklonio od svih, Vlade Đurović je u tome vidio veličinu.

Izvor: MN press/Arenasport

Partizan je osvojio titulu prvaka Srbije, ali Željko Obradović nije. Najtrofejniji evropski trener zbog suspenzije nije mogao da vodi Partizan sve do posljednjeg meča finalne serije KLS-a, a onda se nije vratio na klupu. Mogao je da vodi posljednji meč, ali je prepustio Bogdanu Karaičiću da završi sezonu kao prvi trener.

Na tome mu je čestitao Vlade Đurović. Nekada proslavljeni jugoslovenski i srpski košarkaški stručnjak istakao je da je ovim potezom Obradović propustio da uzme trofej na terenu, ali da je uzeo trofej van terena,

"Ono što hoću da kažem, to vjerovatno niko ne primjećuje, ali ovdje Željko Obradović pokazuje svoju veličinu. On je mogao ovo da uzme, njemu se neće pisati da je bio prvak. Ovaj trener je dobio medalju, nije Željko dobio medalju iako su zasluge njegove. To je njegova veličina, on je to dao mladom čovjeku koji mu je mnogo pomogao. Mogao bih ja, ali ti budi, zaslužio si. Povukao se u sjenku.

Kada se bude pisala njegova biografija, pisaće da je bio prvak Evrope, Jugoslavije, ali neće nigdje pisati da je bio prvak Srbije. Ovaj dečko mu se zahvaljuje, što je isto u redu, ali Željko je to ostavio u sjenci i to treba ljudi da gledaju iz tog ugla. Željko nije samo na terenu, ovo je za mene jedna titula koju je osvojio van terena. On nije izašao na teren, da se on vidi pred kamerama. Ne, on je ostao u sjenci, rekao je - ovo je vaše. Ja bih mu čestitao za ovaj potez", rekao je Vlade Đurović.

Šta je rekao Bogdan Karaičić?

Izvor: YouTube/ BC Partizan TV

Nakon titule koju je osvojio kao prvi trener Partizana, Bogdan Karaičić zahvalio se na povjerenju Željku Obradoviću. To što je u njega povejrenja imao najveći svih vremena bila je najveća nagrada za mladog stručnjaka.

"Svakako je dragocjeno iskustvo, ali opet mi smo ovdje imali ne iskustvo prošlosti, nego iskustvo mladosti. Naravno da mi znači, ali prije trofeja više mi znači to što su mi Željko Obradović, Aca Matović, Ostoja Mijailović i Zoran Savić dali šansu. Ja sam kao trener počeo da radim u Mađarskoj, nedaleko odavde. Ja sam neki potcijenjeni trener, ali nikada nisam očekivao da ću ikada raditi sa trenerom kao što je Željko Obradović i da će mi on dozvoliti da vodim jednu utakmicu", iskren je bo Karaičić.

Šta je rekao Željko Obradović pred početak KLS?

Izvor: MN PRESS

"Prvog dana kad sam došao u Partizan tražio sam fer-plej. Reagovao sam na vrijeđanja u našoj hali. Ne reagujem na vrijeđanja mene, ne mogu ja da mijenjam svijet. Znate svi šta se dogodilo prošle godine. Smatram da je to skandal neviđenih razmjera. Rečeno mi je da se sutra nastavlja utakmica, poslao sam igrače kući, pa mi je poslije sat i po vremena rečeno da igramo. Daj Bože da nikad ne vodim Partizan u Košarkaškoj ligi Srbije, ovakvoj kakva je, sa ljudima koji je vode", rekao je Željko Obradović.