Košarkaši Partizana bez Željka Obradovića idu po titulu, sa Bogdanom Karaičićem na klupi.

Partizan će igrati u finalu Košarkaške lige Srbije protiv Spartaka iz Subotice, a trener Željko Obradović neće ni na tim mečevima voditi ekipu. Pošto je na kraju prošle sezone Obradović suspendovan na četiri meča u domaćem prvenstvu, najtrofejniji evropski trener imao bi šansu da se vrati na klupu tokom finalne serije, ali se to neće desiti...

Kako prenosi "Sport Klub", Partizan je odlučio da Bogdan Karaičić ostane trener Partizana do kraja sezone. Trener koji je u polufinalnoj seriji vodio crno-bijele do pobjede nad FMP-om - koju je Željko ispratio iz prvog reda - imaće priliku da osvoji šampionski trofej, jer mu Željko Obradović prepušta vođenje tima. To je u potpunosti u skladu sa najavom Obradovića nakon osvojene titule u ABA ligi.

Podsjećamo, Željko Obradović je nakon pobjede nad ekipom Budućnosti iz Podgorice kratko govorio i o KLS. "Prvog dana kad sam došao u Partizan tražio sam fer-plej. Reagovao sam na vrijeđanja u našoj hali. Ne reagujem na vrijeđanja mene, ne mogu ja da mijenjam svijet. Znate svi šta se dogodilo prošle godine. Smatram da je to skandal neviđenih razmjera. Rečeno mi je da se sutra nastavlja utakmica, poslao sam igrače kući, pa mi je poslije sat i po vremena rečeno da igramo. Daj Bože da nikad ne vodim Partizan u Košarkaškoj ligi Srbije, ovakvoj kakva je, sa ljudima koji je vode", zaključio je Željko Obradović na konferenciji za medije.

Vidi opis Željko Obradović se ne vraća na klupu Partizana: Crno-bijeli sa novim trenerom idu po titulu

Obradović je protiv tima iz Železnika "odradio" tri meča suspenzije, što znači da će poslije prve utakmice protiv Spartaka moći ponovo da sjedne na klupu Partizana. Odlučio je da to ne uradi, zbog svog stava prema Košarkaškoj ligi Srbije, a Bogdan Karaičić imaće priliku da kao prvi trener osvoji trofej.

Bio bi to jedan od najvećih uspjeha nekadašnjeg pomoćnika Igora Kokoškova u reprezentaciji Srbije, odnosno Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi. Karaičić je samostalno vodio klubove, ali sa njima nije osvajao velike trofeje tokom svoje trenerske karijere. Kao pomoćni trener osvojio je Kup Rusije sa Lokomotivom Kuban i dvije ABA lige sa Partizanom.