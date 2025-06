Mijailović otkrio koji savjet je dobio od Željka Obradovića na poluvremenu

Uroš Mijailović zablistao je u trećem meču Partizana protiv FMP. Poslije susreta otkrio je koji savjet mu je dao Željko Obradović.

Partizan je pobijedio FMP u polufinalnoj seriji Košarkaške lige Srbije. Crno-bijeli nisu imali standardnu postavu, već je trener Bogdan Karaičić veću ulogu dao mladim igračima, što se pokazalo kao prava odluka. Među njima je blistao mladi Uroš Mijailović - preko noći je momak iz Mionice postao Partizanovo čudo.

Mogao je zamjenik Željka Obradovića da računa na Balšu Koprivicu, Ajzeu Majka i Arijana Lakića, kao već iskusne seniore, ali nosilac igre u jednom momentu bio je mladi Uroš koji je u ovom susretu ubacio 15 poena, upisao dva skoka i podijelio jednu asistenciju i pokazao da je Partizanova budućnost mirna.

"Nisam očekivao ovoliku ulogu, samo razmišljam da pomognem koliko mogu. Igrali smo pametno i koncentrisano 40 minuta. Bilo je treme prvih par minuta, ali nakon toga, kao svaka druga utakmica, ideš dalje i ne obazireš se. Fokus je na terenu. Sve je poslije došlo prirodno", rekao je Uroš za Mocart sport.

S obzirom na to da crno-bijeli nisu mogli da računaju na Vanju Marinkovića i Isaka Bongu, ma koliko oni bili registrovani za ovaj meč, bilo je neophodno igrati dobro na obje strane terena. Mijailović je to i uradio, bio je uspješan u napadu, ali prije svega u odbrani. "To je možda i najbitnije, sve kreće iz odbrane, to nas je vuklo ka otvorenim šutevima u napadu i dobroj igri tokom čitave utakmice."

"Imam samopouzdanje"

Mijailović je dobio priliku da zaigra u drugom meču i tad je na terenu proveo pet minuta i postigao tri poena, a onda je u narednom susretu zablistao. "Imam samopouzdanje, u svaki šut ulazim isto. Ako uđe – odlično, ako ne – nastavljam dalje. Bitno mi je za finale, ali i za kasnije. Ipak, najvažnije je da smo u finalu, pa onda imamo trening u subotu, utakmicu u nedjelju. Idemo dan po dan."

Veliku pomoć mladi igrači dobijaju i od prvotimaca. "Atmosfera je sjajna, odlično su nas prihvatili. Čast mi je da budem ovdje. Pomogli su nama mlađima da nemamo strah i da nam bude normalno."

Koji savjet je Mijailović dobio od Željka Obradovića?

Trener Željko Obradović zbog suspenzije ne može da vodi tim, ali uspio je da udeli savet mladom igraču. Trofejni trener naglasio je Mijailoviću da vjeruje u sebe i da se ne plaši. "Na poluvremenu mi je rekao da nastavim da vjerujem u sebe i da se ne plašim."

Kratko se Uroš osvrnuo i na svoju porodicu i rodni grad: "Porodica mi je iz Mionice iako sam rođen u Valjevu. Počeo sam u lokalnom klubu u Mionici, pa u Lazarevcu, a potom sam došao u Partizan kao pionir."

Tek je debitovao za prvi tim Partizana, a već ima priliku da se bori za titulu šampiona Srbije. "Nadam se da ćemo mi biti bolji, da uđem sa istim mentalitetom i sa istom željom. Ako bude dovoljno – osvojićemo", zaključio je Mijailović.