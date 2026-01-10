Tajron Heris sa zvukom sirene: Dramatična pobjeda Borca u derbiju (VIDEO)

Nakon mnogo obrta, Banjalučani u "Boriku" savladali Široki.

Izvor: Promo/KK Borac

Borac je u derbiju 13. kola Lige BiH nakon velike drame u "Boriku" savladao Široki 78:76, te se tako sa današnjim rivalom izjednačio na čelu tabele.

Koš odluke postigao je Amerikanac Tajron Heris u posljednjim sekundama susreta, kada je pogodio šut za dva poena pri rezultatu 76:76. Bio je ovo tek drugi poraz Širokobriježana u sezoni.

BORAC - ŠIROKI 78:76 (22:15, 10:27, 24:13, 22:21)

Inače, duel u Banjaluci protekao je u pravoj rezultatskoj klackalici, što pokazuje i učinak po četvrtinama. Borac je dobio prvi kvartal sa sedam poena razlike, ali su gosti uzvratili u drugom, riješili ga u svoju korist čak 27:10 te tako na poluvrijeme otišli s dvocifrenom prednošću.

U trećoj četvrtini "crveno-plavi" se vraćaju, a onda četvrti period donosi izjednačenu igru. Iako je Borac imao četiri poena prednost, Široki se vraćao, nekoliko puta stizao do egala, ali je posljednji šut Herisa odlučio pobjednika.

Pogledajte odlučujući koš iz "Borika":

Pogodio je Amerikanac i tako goste ostavio bez šanse da u produžetku dođu do eventualnog trijumfa. Na kraju je susret završio sa dabl-dabl učinkom - 13 poena i 10 asistencija, dok su sa po 17 poena najefikasniji u timu pobjednika bili Balša Mirotić i Darko Talić. Dušanu Makitanu poen je nedostajao za dabl-dabl - imao je devet poena i 12 skokova, uz pet asistencija.

Džejlin MekKriri sa 22 poena bio je najraspoloženiji u taboru Širokog, poen manje ubacio je Džozaja Strong, dok su dvocifren poenterski učinak imali još Matej Bošnjak (14) i Josip Čović (10).

Široki i Borac sada imaju po deset pobjeda i dva poraza, a priliku da im se pridruži na liderskoj poziciji imaće Sloboda, koja večeras gostuje Radničkom.



