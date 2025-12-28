Drugi poraz Borca za kraj 2025. godine: Tajron Heris promašio tri slobodna bacanja za pobjedu Banjalučana!

Košarkaši Borca zabilježili su u nedjelju drugi poraz u šampionatu Bosne i Hercegovine.

Izabranici Marka Šćekića su u dvorani "Borik" dočekali tuzlansku Slobodu u 11. kolu lige BiH i upisali drugi ovosezonski neuspjeh.

BORAC - SLOBODA 60:62 (19:15, 13:23, 10:10, 18:14)

Banjalučani su loše ušli u utakmicu protiv Slobode, koja je povela 0:7, ali su na krilima raspoloženog Dušana Makitana, crveno-plavi prvi period riješili u svoju korist s četiri razlike (19:15).

U drugoj četvrtini ista situacija, gosti iz Tuzle su napravili seriju 7:0 zahvaljujući crnogorskom krilu Vladimiru Tomaševiću, potom su i poveli sa "plus sedam" (22:29, 26:33), čak i prvi put imali dvocifrenu prednost (26:36), da bi se na odmor u poluvremenu otišlo sa vođstvom gostiju (32:38).

Trener Slobode Marko Trbić i njegov kolega sa banjalučke klupe Marko Šćekić mogli su samo da nezadovoljno vrte glavama tokom treće četvrtine, koja je bila izrazito neefikasna - 10:10, pa se u odlučujući kvartal ušlo sa "plus šest" tuzlanske ekipe (42:48).

Borac se bolje snašao u posljednjem periodu i uveo utakmicu u neizvjesnu završnicu. Na pola minuta prije kraja, gosti su imali poen prednosti (60:61), pa je Šćekić pozvao minut odmora.

Makitan je imao priliku da šutira trojku, međutim odlučio se da asistira i pogriješio. Potom je napravljen faul, pa je Sloboda sa linije slobodnih bacanja otišla na "plus dva" na šest sekundi do kraja.

U posljedjem napadu, Tajron Heris je fauliran u šutu za tri poena, pa su dosuđena tri slobodna bacanja, ali je Amerikanac promašio sva tri i Tuzlaci su odnijeli bodove iz "Borika".

Najbolji u Borcu bili su Dušan Makitan sa 24 poena, ispomoć je imao u Amerikancu Tajronu Herisu, koji je jedini još imao dvocifreni košgeterski učinak (19 koševa i sedam asistencija), ali mu je ruka zadrhtala kad je bilo najvažnije.

U tuzlanskom taboru, prva imena u Banjaluci bili su Vladimir Tomašević i Savo Milovanović sa po 16 pogodaka.

Naredni meč u prvenstvu BiH, crveno-plavi će odigrati u Živinicama 3. januara 2026. godine protiv domaćeg Basketa, dok će Sloboda ugostiti Orlovik.

