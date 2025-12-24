logo
Borac dočekuje Makedonce, pobjeda približava Banjalučane četvrtfinalu ABA 2 lige

Borac dočekuje Makedonce, pobjeda približava Banjalučane četvrtfinalu ABA 2 lige

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Borac u četvrtak od 18 časova u "Boriku" igra protiv skopskog TFT-a.

KK Borac Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Borac je u seriji od pet uzastopnih pobjeda računajući regionalnu ligu i domaće prvenstvo, a niz trijumfa nastojaće da produži u meču protiv TFT-a iz Skoplja, u okviru 5. kola Druge ABA lige.

"Crveno-plave" eventualni uspjeh protiv Makedonaca približio bi četvrtfinalu druge po jačini ABA lige, a meč je na programu u "Boriku", u četvrtak od 18 časova.

Ipak, trener Banjalučana Marko Šćekić upozorava na jačinu rivala, koji je u dosadašnjem dijelu sezone upisao po dvije pobjede i poraza.

"U goste nam dolazi veoma kvalitetan protivnik. U makedonskom prvenstvu, uz MZT, najbolji su tim, jako energični, čvrsti i atletski sposobni. Uz dobru energiju i podršku s tribina, ako uspijemo da im pariramo u čvrstini, imaćemo svoje šanse za pobjedu", poručio je Šćekić.

Nikola Šarić pozvao je navijače u "Borik".

"TFT je kvalitetan tim sa par dobrih individualaca. U ovaj meč ulazimo nakon pet vezanih pobjeda, što nam je veliki vjetar u leđa. Pozvao bih navijače da se odazovu u što većem broju i pomognu nam da ostvarimo pobjedu."

Borac je trenutno na skoru od tri pobjede i jednom porazu, a ukoliko slavi, biće nadomak plasmana među osam najboljih ekipa u ABA 2 ligi.

Tagovi

KK Borac TFT Druga ABA liga

