Mladost lako savladana u Boriku: Crveno-plavi stigli do sedmog trijumfa u prvenstvu

KK Borac Banja Luka je rutinski izvojevao sedmu pobjedu u Ligi BiH.

Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Izabranici Marka Šćekića prilično lako su došli do sedmog trijumfa u Ligi BiH.

KK Borac Banja Luka je ugostio ove subote ekipu mrkonjićke Mladosti, prvenstvenog "fenjeraša", i trijumfovao razlikom od 24 poena (90:66).

Klub iz Mrkonjić Grada prolazi krozi izuzetno težak period ove sezone. Poslije pet poraza u isto toliko mečeva, trener Siniša Jovanović je podnio ostavku. Međutim, nakon što nije pronađeno novo, trajno rješenje, Jovanović se predomislio i ponovo preuzeo ekipu, sa samo jednim ciljem – da sačuva Mrkonjićane u eliti.

Banjalučki klub je iskoristio tešku situaciju u kojoj se Mladost nalazi i veoma lako došao do učinka 7-1 u prvenstvu. Poslije prve dvije desetominutne dionice, crveno-plavi su bili u prednosti od 14 poena (45:31), dok su meč prelomili u trećem kvartalu, koji su riješili rezultatom 25:13, za plus 26 pred završnih 10 minuta (70:44).

U meču u kojem nije košarkaš domaće ekipe nije igrao manje od 10 minuta, Balša Mirotić i Srđan Adamović su sa po 12 poena prednjačili po poenterskom učinku u domaćoj ekipi. Jedanaest je upisao Boriša Zirojević, dok su po deset uknjižili Tadija Stevanović i Nikola Šarić.

U mrkonjićkom taboru istakao se Aleksandar Smiljanić sa 18 poena, dva manje je dodao Đorđe Aleksić, dok su 11 i 10 upisali Dejan Ćup i Nemanja Milošević.

Do kraja 2025. godine KK Borac Banja Luka će, kad je riječ o Ligi BiH, gostovati Studentu m:tel i dočekati tuzlansku Slobodu. Takođe, pred klubom iz Banjaluke je i jedan meč u ABA 2 ligi, 25. decembra u Boriku protiv skopskog TFT-a.

(mondo.ba)