Borac stigao do šeste pobjede u domaćem prvenstvu: Banjalučani savladali Jahorinu

Košarkaši Borca u neizvjesnom meču stigli do trijumfa.

Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Košarkaši Borca upisali su šestu pobjedu u šampionatu BiH. Crveno-plavi su u okviru osmog kola slavili u gostima kod Jahorine rezultatom 85:80.

JAHORINA - BORAC 80:85 (21:16, 21:30, 25:20, 13:19)

Domaći tim je bolje otvorio meč i vrlo brzo stigao do dvocifrene prednosti (18:8), ali su Banjalučani uspjeli da do prve pauze smanje zaostatak na pet poena.

U drugoj dionici Jahorina je uspjela da u jednom trenutku povede sa devet poena razlike (32:23), ali su nakon toga crveno-plavi napravili seriju od 11:0 i prvi put poveli na meču (32:34). Uspio je domaći tim nakon toga da trojkom dođe do prednosti, ali je Borac odmah uzvratio sa novom serijom. Ovog puta vezali su devet poena i stigli do osam poena prednosti.

Izabranici Marka Šćekića su na pauzu otišli sa četiri poena prednosti (42:46).

Otvaranje treće četvrtine je ponovo pripalo domaćem timu, koji ne nakon dva poena gostiju napravio seriju od 9:0 i stigao do +3 (51:48). U posljednjih 10 minuta Jahorina je ušla sa pola koša prednosti (67:66).

Smjenjivali su se timovi u vođstvu u posljednjoj dionici, a na dva minuta prije kraja Borac je imao dva poena prednosti (78:80).

Na kraju su gosti uspjeli sačuvati prednost i slaviti sa pet poena razlike.

Najefikasniji u redovima Borca bio je Dušan Tanasković sa 23 poena. Balša Mirotić postigao je 19 dok je Srđan Gavrić upisao 11 poena. Po 10 poena imali su Darko Talić i Dušan Makitan.

Kod Jahorine Džošua Pjer-Luis postigao je 27 poena.

Danas su odigrane još dvije utakmice. Mladost iz Mrkonjić Grada savladala je Zrinjski sa 78:74 dok je prvi poraz u novoj sezoni doživio Široki od kojeg bio bolji Student m:tel (94:90).