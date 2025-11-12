Borac ide u goste Zlatiboru: Uspomene koje i dalje motivišu

U trećem kolu ABA 2 lige Borac u četvrtak od 18 časova gostuje u Čajetini.

Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Banjalučki Borac u prva dva kola nove sezone ABA 2 lige ostvario je trijumfe, a u trećem kolu gostovaće Zlatiboru. Ekipa iz Čajetine ima polovičan učinak, a sada će biti domaćin Banjalučama. Ovaj meč zakazan je za četvrtak od 18 časova.

"Crveno-plavi" savladali su Podgoricu i Helios Domžale, a sada će protiv Zlatibora nastojati da produže seriju pobjeda u regionalnom takmičenju.

"Ekipa Zlatibora igra odlično ove sezone, uz samo jedan poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja. Posjeduju izuzetan kvalitet na svakoj poziciji i predstavljaju veoma ozbiljnog protivnika. Očekuje nas zahtjevna utakmica u kojoj moramo da budemo na visokom energetskom nivou i fokusirani na defanzivne zadatke . Daćemo svoj maksimum i nadam se da ćemo doći do pozitivnog rezultata", istakao je Darko Branković. pomoćnik Marka Šćekića.

Tajron Heris ističe da se i dalje dobro sjećaju prošlosezonskih duela sa timom iz Srbije.

"Imamo istoriju sa Zlatiborom - prošle sezone smo dijelili pobjede, a njihova pobjeda u dvostrukom produžetku u Banjaluci spriječila nas je da napravimo korak više. Ta uspomena me i dalje motiviše. Iako je naša grupa ove sezone drugačije, ambicije su ostale iste", poručio je Heris.



