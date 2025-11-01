Banjalučani 4/4: Borac opravdao ulogu favorita u Goraždu

Tim Marka Šćekića zabilježio četvrti uzastopni trijumf u domaćem prvenstvu.

Izvor: YouTube/KSBiH/Screenshot

Banjalučki Borac i nakon četvrtog kola domaćeg prvenstva ostaje na maksimalnom učinku. "Crveno-plavi" su večeras slavili u Goraždu protiv Radničkog, te tako stigli do četvrte pobjede u nizu, istovremeno nanijevši četvrti neuspjeh domaćinu u isto toliko mečeva.

Tim Marka Šćekića kontrolisao je veći dio meča, konstantno imao prednost, dok je samo početkom odlučujuće četvrtine domaćin uspio da zaprijeti, ali su "crveno-plavi" odbili ovaj napad i slavili 81:72.

RADNIČKI - BORAC 72:81 (8:17, 21:19, 19:20, 24:25)

Sve je dobro počelo za goste iz Banjaluke, koji su u prvom kvartalu domaćinu dozvolili da postigne samo osam poena (8:17). Poveli su Banjalučani 5:0, a već u osmom minutu susreta stekli dvocifreni "plus" (15:4).

Mnogo bolji zaigrali su košarkaši Radničkog u drugoj četvrtini, koju su riješili u svoju korist 21:19 i tako zaostatak na poluvremenu smanjili na sedam poena (29:36). I treći period igre protekao je u ravnopravnoj borbi, ali gosti su čuvali prednost, ne dozvolivši rivalu da se previše približi.

Ipak, početak četvrte četvrtine protekao je u potpunosti u znaku Radničkog, koji je serijom 9:1 stigao do izjednačenja 57:57. Međutim, Borac je furioznom na pet minuta prije kraja ponovo došao do dvocifrenog vođstva (62:72) i povratka za domaćina više nije bilo.

Borac je imao čak četvoricu dvocifrenih igrača, među kojima je prednjačio Balša Mirotić. Postigao je 21 poen, čemu je dodao i sedam skokova. Dušan Makitan, Darko Talić (sedam asistencija) i Tajron Heris (šest asistencija) postigli su po 15 poena, dok je zapažen učinak imao i kapiten Srđan Gavrić. Osim šest poena, imao je i čak 15 uhvaćenih lopti.

Najbolji u redovima domaćina sa 20 poena bio je kapiten Adi Alikadić, Džejkobi Rajt dodao je 13 poena, a Matija Milojević jedan manje.

Borac će u petom kolu Lige BiH ugostiti Promo iz Donjeg Vakufa.