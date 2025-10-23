Marko Šćekić nakon serije 17:0 i pobjede: "Bolja odbrana u drugom poluvremenu, lopta je brže kružila u napadu"

Trener ekipe iz Banjaluke odjavio meč sa Heliosom.

KK Borac Banja Luka uknjižio je drugu pobjedu u ABA 2 ligi savladavši Helios iz Domžala rezultatom 79:70.

Presudna je za trijumf u ovom duelu bila serija 17:0, koju su igrači u crveno-plavim dresovima napravili u posljednjoj četvrtini. Kasnili su pet poena (58:63) na sedam i po minuta prije posljednjeg oglašavanja sirene, da bi potom došli do +12 (75:63) na dva minuta do kraja, čime su dileme oko konačnog ishoda bile riješene.

"Momci Heliosa igraju izuzetno energično, što su nedavno dokazali i u duelu protiv Ilirije, ekipe iz ABA 1 lige, koju su savladali. Znali smo da su veoma talentovani, posebno kada je u pitanju šut za tri poena. Njihov najbolji igrač, Mahkovic, ovog puta nije nastupio, pa su igrali bez pritiska i išli na sve ili ništa. U prvoj četvrtini postigli su čak 31 poen, u prvom poluvremenu su imali čak 10 pogođenih trojki, dok su u drugom ubacili samo dvije. U drugom poluvremenu mi smo odigrali mnogo bolje u odbrani, lopta je brže kružila u napadu, i na kraju smo zasluženo odnijeli pobjedu", rekao je nakon meča trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić.

Nakon nepotpuna dva kola, KK Borac Banja Luka nalazi se na drugom mjestu, iza Sutjeske. Naredni meč u drugorazrednom jadranskom takmičenju banjalučki tim odigraće 12. novembra, kada će gostovati u Čajetini ekipi Zlatibora.

