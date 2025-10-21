Marko Šćekić pred duel sa Heliosom: Nezgodan je sistem takmičenja, daje značaj i važnost svakoj utakmici

Borac, nakon sjajnog starta sezone i tri gostujuće pobjede, igra prvi domaći meč.

U novu sezonu Borac je ušao sjajno - tri utakmice i isto toliko pobjeda. Takmičenje u Drugoj ABA ligi Banjalučani su otvorili gostujućom pobjedom u Podgorici, a ako se tome prirodaju i dva trijumfa u bh. prvenstvu (Zrinjski, Slavija), takođe na strani, trener Marko Šćekić nije mogao poželjeti bolji start za njegovu ekipu.

Sada je pred "crveno-plavim" novi težak i zahtjevan izazov. U "Borik" stiže ekipa Heliosa iz Domžala, a biće ovo prvi domaći meč za Borac nakon dugo vremena.

"Dolazi nam jako talentovana ekipa, sa nekoliko iskusnih igrača. Pomenuo bih Blaža Mahkovica, koji je igrao i u ABA ligi za Olimpiju i Igokeu, pravi lider, košarkaški majstor, jedan od najboljih igrača ABA 2 lige duži niz godina. Tu je dugo, igra sa velikim uspjehom, doprinosi igri i uči mlade talentovane igrače kojih uvijek imao u Heliosu, slovenačke reprezentativce poput Mahmutovića, Dolničara... Mnogo je mladih reprezentativaca koji će vjerovatno biti i dio A selekcije. Dobro su vođeni, trener Močnik zna kako sve da ukomponuje. Odigrali su pet utakmica, u tri su slavili, dvije izgubili, a u posljednjem meču pobijedili su abaligaša Iliriju, tako da nam neće biti lako u 'Boriku'. S obzirom na to da smo krenuli sa tri pobjede, sve tri u gostima, vjerujem da javnost očekuje da smo u naletu, da je sve dobro i ide nam, ali dolazi nam ekipa koja je uvijek spremna da se nadigrava", oprezan je Šćekić pred sutrašnji duel koji je na programu od 18 časova.

Za pomoć porodici Krstić

Utakmica će imati humanitarni karakter, o čemu je Šćekić takođe govorio. Trener Borca pozvao je navijače da ispune "Borik" jer još dugo neće imati priliku da ponovo gledaju svoje ljubimce.

"Pozivam navijače da dođu o podrže nas u što većem broju jer je ovo prva domaća utakmica, a možda i jedina domaća do mini pauze u novembru. S obzirom na to da od devet utakmica tri je trebalo da igramo kod kuće, ali dvije nećemo moći da igramo zbog zauzetosti 'Borika', tako da je ovo jedina utakmica koju ćemo igrati kod kuće u ovih mjesec i po dana."

Dušan Tanasković zna odakle prijeti opasnost, ali vidi i način na koji on i njegovi saigrači mogu da pariraju kvalitetnom protivniku.

"Čeka nas teška utakmica jer su oni mlada ekipa koja će htjeti da trči protiv nas. Igraju brzo u tranziciji, veliki je broj mladih igrača koje krasi sjajan šut. Mislim da će tu tražiti svoju šansu. Treba da zaustavimo taj njihov nalet u prvom dijelu napada, a onda da branimo otvorene šuteve u čemu su oni stvarno sjajni. Borbeni su, na visokim pozicijama krasi ih veliki broj skokova, tako da treba da se pazimo i toga. Mi u napadu treba da tražimo svoju šansu u visinskoj prednosti, pošto smo viši na bekovima i visokim pozicijama, tako da kroz to treba da gradimo svoje napade."

I Tanasković je iskoristio priliku da pozove publiku u banjalučki "hram sporta".

"Pozvao bih sve u 'Borik' da podrže ovu humanitarnu akciju i pomognemo porodici Krstić. Mislim da je to mnogo bitnije od onog što će se dešavati na terenu, ali mi svakako idemo na pobjedu, kao i u svim utakmicama do sada", rekao je Tanasković, a zatim prokomentarisao stanje u ekipi nakon tri uzastopne gostujuće pobjede.

"Mogu reći da smo zaslužili ove pobjede iako je tek početak sezone i previše je rano da kažete da ste nešto zaslužili. Ipak, imali smo tri teška i malo duža gostovanja i nije bilo lako doći do pobjeda. Zadovoljni smo, svaka pobjeda znači nam na polju samopouzdanja i nadamo se da ćemo tu seriju nastaviti. Vjerujem i da će publika doći u velikom broju da nas podrži", dodao je košarkaš Borca.

Zanimljiv sistem takmičenja

Trener Banjalučana prokomentarisao je i sami sistem takmičenja, koji je u ABA 2 ligi izuzetno zanimljiv.

"S obzirom na sistem takmičenja, gdje imamo osam utakmica, četiri domaće i četiri gostujuće u regularnom dijelu, svaka je duplo bitna. Nema drugog dijela sezone i šta uradimo u tih utakmica, to će nas plasirati u plej-of ili ne. Nezgodan je sistem, ali isto tako daje značaj i važnost svakoj utakmici, tako da i u ovoj utakmici idemo maksimalno spremni i koncentrisani. I prije prve utakmice pričali smo o tome da su ovo plej-of utakmice, već u oktobru."

Prije petnaestak dana Borac je počeo takmičenje na Jadranu. Savladana je Podgorica u Crnoj Gori 75:73, a nakon sutrašnjeg meča, banjalučki tim ponovo će u goste, i to Zlatiboru.

"Momci su u Podgorici pokazali karakter i fokus. Bilo je dosta napetosti, gdje smo u nekim trenucima imali dobru prednosti i mogli malo lakše da privedemo utakmicu kraju, ali ipak je naš kvalitet na kraju došao do izražaja. I sutra će biti napeta situacija, i želimo da bude takva. Želimo svi na parketu i na tribinama da osjetimo značaj utakmice, ali isto tako nadam se našoj otvorenoj igri, želimo da igramo čvrsto i poletno, agresivno, hrabro i mislim da imamo dobre šanse da pobijedimo i da se pozicioniramo još bolje pred naredna gostovanja u ABA 2 ligi", poručio je na kraju Marko Šćekić.