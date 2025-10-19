logo
Crveno-plavi slavili u Istočnom Sarajevu: Upisana druga pobjeda u Ligi BiH pred prvi domaći meč u ABA 2

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Košarkaši iz Banjaluke trijumfovali u Istočnom Sarajevu.

Košarka liga BiH Slavija Borac Izvor: Promo/KK Borac

KK Borac Banja Luka je poslije prvog domaćeg ostvario i premijerni trijumf na gostujućim terenima u bh. prvenstvu.

Igrači trenera Marka Šćekića upisali su ove nedjelje pobjedu u duelu sa Slavijom i na željeni način napravili uvertiru pred duel drugorazrednog jadranskog takmičenja protiv Heliosa (Borik, 22. oktobar, 18.00).

Gostujući igrači su na 55 sekundi do kraja prve dionice imali dvocifrenu prednost (11:22). Uzvratili su "sokolovi" prvoj polovini drugog kvartala, prišavši na pet poena minusa (24:29, 27:32). Ipak, u preostalom vremenu do kraja poluvremena, igrači iz Banjaluke napravili su seriju 12:2, što je na kraju bilo ključno za pobjedu u ovom duelu.

Rutinski je Borac Banja Luka održavao dvocifreni kapital, a najveći plus imao je na minut i po do kraja treće četvrtine, kada je poslije poena Dušana Makitana bilo 38:56.

Upravo je Makitan bio jedan od najistaknutijih u taboru gostiju. Do kraja meča zaustavio se na 15 poena, čemu je dodao i 12 skokova. Dabl-dabl je ostvario i kapiten Srđan Gavrić, koji je uz 14 poena imao i 11 skokova. Dušan Tanasković je u pobjedi učestvovao sa 23 poena, a do dabl-dabl učinka nedostajao mu je samo jedan skok.

Pjer Sanders je prednjačio u taboru Slavije sa 19 poena, dok su Srđan Kočić i Lazar Egeljić postigli po 12.



(mondo.ba)

