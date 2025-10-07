logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Odavno nismo lošije šutirali!" Šćekić poslije pobjede u Podgorici: "Ofanzivni skok je presudio"

"Odavno nismo lošije šutirali!" Šćekić poslije pobjede u Podgorici: "Ofanzivni skok je presudio"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Trener KK Borac Banja Luka prokomentarisao je gostovanje Podgoroci.

Podgorica Borac izjava Marka Šćekića Izvor: Podgorica Bemax/Damir Crnovrsanin

KK Borac Banja Luka trijumfovao je na startu nove sezone u ABA 2 ligi.

Crveno-plavi su ostvarili pobjedu u Podgorici, u susretu sa istoimenim domaćinom (73:75), koji u posljednjem napadu na utakmici nije uspio da uputi kvalitetniji šut za tri poena i eventualno ostvari trijumf.

"Važni bodovi za nas. Jako napeta utakmica, što je i očekivano, jer je otvaranje sezone, zbog čega smo i imali loše procente šuta. Iskren da budem, odavno nismo lošije šutirali. Mogli smo mirnije da privedemo utakmicu kraju, ali nismo pogodili neke otvorene šuteve. Međutim, imali smo dobar ofanzivni skok, ali ni tada nismo mogli do lakih poena. Taj ofanzivni skok je na kraju presudio, uhvatili smo tri lopte u jednom napadu u posljednjih tridesetak sekundi", rekao je trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić poslije utakmice, dodavši:

"Podgorica, odlično vođena, pokazala je da ima potencijal, momci se nisu bojali. Mi smo u ovom trenutku kvalitetniji i to je u ovom finišu presudilo. Čestitke Podgorici i kolegi Kadiji na dobroj partiji, a mojim momcima na ovakvom otvaranju sezone."

Banjalučani će takmičenje u ABA 2 ligi nastaviti 22. oktobra, kada će dočekati tim Heliosa.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac košarka Marko Šćekić treneri ABA 2

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC