"Odavno nismo lošije šutirali!" Šćekić poslije pobjede u Podgorici: "Ofanzivni skok je presudio"

Trener KK Borac Banja Luka prokomentarisao je gostovanje Podgoroci.

Izvor: Podgorica Bemax/Damir Crnovrsanin

KK Borac Banja Luka trijumfovao je na startu nove sezone u ABA 2 ligi.

Crveno-plavi su ostvarili pobjedu u Podgorici, u susretu sa istoimenim domaćinom (73:75), koji u posljednjem napadu na utakmici nije uspio da uputi kvalitetniji šut za tri poena i eventualno ostvari trijumf.

"Važni bodovi za nas. Jako napeta utakmica, što je i očekivano, jer je otvaranje sezone, zbog čega smo i imali loše procente šuta. Iskren da budem, odavno nismo lošije šutirali. Mogli smo mirnije da privedemo utakmicu kraju, ali nismo pogodili neke otvorene šuteve. Međutim, imali smo dobar ofanzivni skok, ali ni tada nismo mogli do lakih poena. Taj ofanzivni skok je na kraju presudio, uhvatili smo tri lopte u jednom napadu u posljednjih tridesetak sekundi", rekao je trener KK Borac Banja Luka Marko Šćekić poslije utakmice, dodavši:

"Podgorica, odlično vođena, pokazala je da ima potencijal, momci se nisu bojali. Mi smo u ovom trenutku kvalitetniji i to je u ovom finišu presudilo. Čestitke Podgorici i kolegi Kadiji na dobroj partiji, a mojim momcima na ovakvom otvaranju sezone."

Banjalučani će takmičenje u ABA 2 ligi nastaviti 22. oktobra, kada će dočekati tim Heliosa.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)