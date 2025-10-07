POLUVRIJEME: Podgorica i Borac otvaraju novu ABA 2 sezonu, crveno-plavi nemaju rješenje za Stefana Adžića!

Podgorica i KK Borac Banja Luka započeli su novu sezonu drugorazrednog jadranskog takmičenja.

Izvor: ABA liga

Ovog utorka počela je nova, deveta sezona ABA 2 lige.

Otvorili su je košarkaši Podgorice i Borca Banja Luka, a poslije prvih 20 minuta duela u Bemaks Areni, domaći tim ima jedan poen prednosti (38:37).

Igrači Miodraga Kadije bolje su otvorili susret – realizovali su dva napada u prvom minutu i preko Denila Krnića i Danila Lacmanovića stigli do 4:0. Odgovorio je tim iz Banjaluke trojkama najiskusnijih pojedinaca u svom taboru, Tajrona Herisa i Srđana Gavrića, da bi se u narednih nekoliko minuta timovi smjenjivali u vođstvu.

Na semaforu je pisali 12:10 nakon čega su puleni Marka Šćekića napravili seriju 9:0 koju je zakucavanjem završio Dušan Tanasković, pa je Miodrag Kadija bio primoran da zatraži minut odmora, na minut i po do kraja prvog kvartala.

Pri vođstvu banjalučkih igrača od sedam poena, trener Podgorice Miodrag Kadija bio je vidno nezadovoljan onim što njegovi igrači prikazuju na terenu. Tako je, obrativši se jednom igraču, rekao: "Mjesec dana radimo, ti ne znaš akciju, j***m mu mater", što je jasno moglo da se čuje i tokom TV prenosa.

Nije uspio, međutim, da razmrda svoj tim prije odlaska na dvominutnu pauzu. Naprotiv, gostujući sastav je uspio da uveća kapital, pa je tako novom trojkom jedinog američkog igrača u svojim redovima 15 sekundi prije završetka prve dionice došao do prednosti od 10 poena (14:24).

Održavao je Borac Banja Luka dvocifreno odstojanje tokom prve polovine drugog kvartala. U preostalom vremenu, međutim, trostruki polufinalista ABA lige uspio je u potpunosti da uhvati priključak za gostima i preokrene rezultat (38:37). Bio je u tim trenucima predvođen Stefanom Adžićem, koji je u drugom desetominutnom kvartalu postigao 13 poena.

PODGORICA: Krnić, Minić, Brajović, Ivanović, Lacmanović, Mahorčić, Šorak, Bulatović, Adžić, Bulajić. Trener: Miodrag Kadija.

BORAC BANJA LUKA: Zirojević, Stevanović, Dragojević, Đurović, Haris, Heris, Adamović, Gavrić, Makitan, Mirotić, Talić, Tanasković. Trener: Marko Šćekić.

Izvor: Podgorica Bemax/Damir Crnovrsanin

