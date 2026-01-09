Čudo hrvatske Snježne kraljice svijet pamti 20 godina kasnije: "Bio je to užasan bol, ali trpjela sam zbog vas"

Janica Kostelić je prije tačno 20 godina napravila čudo koje se još uvijek pamti i koje niko nije uspio da ponovi na skijalištima širom svijeta.

Izvor: HRT/YouTube/screenshot

Prije 20 godina na Sljemenu kod Zagreba Janica Kostelić je pokazala zašto ju je cijeli svijet zvao Snežna kraljica. Najbolja hrvatska skijašica ikada, a možda i najbolja sportistkinja u istoriji ove zemlje je 5. januara 2006. godine uspjela da pobijedi na svom domaćem terenu na najnevjerovatniji način.

Ona je na početku druge vožnje čim se odgurnula na početku ostala bez štapa i rukavice, ali je na kraju sa vremenom 1:55:08 bila ubjedljivo prva. Iako je završila trku u bolovima jer je otvorenom rukom udarala o kapije na stazi, ona je "pomela konkurenciju".

Treba napomenuti i da je drugu vožnju startovala kao sedma u prvoj, pa je imala i ozbiljan zaostatak, pa se ta trka i dalje pamti kao jedna od najnevjerovatnijih u istoriji skijanja. Pogledajte kako je ona uspjela da dođe do trijumfa:

Navijači su na Sljemenu to ispratili u delirijumu. Vidjelo se kako mašu hrvatskim zastavama i pale baklje, a poslije trke je je Janica objasnila kako da dođe do trijumfa.

"Dobro sam. Mislim da sam ruku samo natukla, ali biće sve ok. Dogodila mi se velika glupost. Štap se zabo i prošlo mi je kroz glavu da odustanem. S dlanom više nisam mogla da mičem štapove, pa sam ih udarala laktom. Bila je to užasna bol. Ljudi su radili, mučili se i nisu spavali. Zbog svih ovih ljudi koji su došli na Sljeme morala sam dovršiti trku. Na kraju sam vrištala. Kad sam došla u cilj vidjela sam da sam prva i rekla sam – Bože moj. Užasno me boljelo kad sam ušla u cilj", zaključila je Janica.

Janica Kostelić je karijeru završila sa četiri osvojena velikih i sedam malih kristalnih globusa. Zbog serije povreda se ubrzo nakon ovog trijumfa 2006. godine povukla i završila veliku, veliku karijeru. Njen brat Ivica Kostelić takođe je imao nevjerovatnu karijeru.

: