Motiejunas pjevao sa cijelom dvoranom u Kaunasu: Kamere snimile centra Zvezde sa rukom na grudima

Goran Arbutina
Donatas Moteijunas pjevao je sa cijelom dvoranom u Kaunasu litvansku himnu pred meč Žalgirisa i Zvezde

Montiejunas pjevao litvansku himnu pred meč Žalgiris Crvena zvezda Izvor: Printscreen/Arena Sport

Donatas Motiejunas pjevao je sa celom dvoranom u Kaunasu pred početak meča Crvene zvezde i Žalgirisa. Uoči meča običaj je da se sa razglasa pusti litvanska himna i da je svi zajedno otpjevaju. Među njima je bio i centar srpskog tima.

Iskusni centar rođen je baš u Kaunasu, igrao je dugo za reprezentaciju i ovakav potez nije neočekivan. Kamere su ga usnimile sa rukom na grudima kako pjeva himnu zajedno sa navijačima i igračima domaćeg tima.

Pogledajte

00:14
Donatas Motiejunas peva himnu u Litvaniji
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Već u prvoj četvrtini je Donatas došao i do jubileja pošto je prebacio brojku od 1.500 poena u elitnom takmičenju.

