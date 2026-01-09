Vlade Đurović jako zabrinut za crveno-bijele u Evroligi: "Sva tri plejmejkera su bolja od onih u Crvenoj zvezdi"

Iskusni stručnjak Vlade Đurović je istakao da nije optimističan pred meč Crvene zvezde i Žalgirisa i istakao je gdje vidi prednost rivala.

Izvor: Printscreen/Arena Sport /MN Press

Crvena zvezda gostuje u Kaunasu poslije teškog poraza u duelu sa Valensijom, a Vlade Đurović je pred ovaj duel istakao da je ovo možda i najbitniji meč sezone za tim Saše Obradovića.

"Zvezdi su glavni protivnici Milano, Virtus i Žalgiris, sve ostalo je riješeno. Zato je meni ova utakmica sa Žalgirisom možda i utakmica godine za Zvezdu", počeo je Vlade Đurović analizu o predstojećem meču.

Ipak on u analizi nije bio optimističan. Istakao je da su plejmejkeri Crvene zvezde inferiorni u odnosu na kolege sa druge strane, a da će se upravo na tom frontu rešiti meč.

"Utakmica sa Žalgirisom je toliko zahtjevna, teška, važna, da je to stvarno... Nisam baš nešto naročito optimista jer Zvezda da bi igrala tu utakmicu kako treba mora da igra agresivno. Samo tako može nešto da uradi, da uđe borbeno, ratnički u utakmicu. Ali ako ti igraš agresivno ni ti pritiskaš Silvana Franciska, Vilijams Gosa i Maodo Loa, svi su oni brži od Zvezdinih igrača.Ti plejmejkeri, svi su oni bolji od Zvezdinih plejmjekera. Tu se plašim agresivnosti i možda bi Zvezda mogla od pola da napada, ne sa cijelog terena", rekao je on.

Što se tiče situacije ispod koša, tu nema neke brige Vlade Đurović i smatra da će Crvena zvezda dominirati ispod koša.

"Zvezdini visoki igrači mogu da pobijede Žalgrisove Litvancee i Amerikanca, mogu da ih pobijede u pozicijama za skok i efikasnosti. Ali mislim da će borba biti na mjestu plejmejkera. Prva utakmica koju je Zvezda dobila ovdje je bila takva da je Žalgiris promašio mnogo trojki. Mora Zvezda da ima i sreće, ali nema ništa od toga ako ne uđu borbeno, oštro. Zabrinut sam, ovo Zvezdi znači mnogo više, jer mislim da i igrači i stručni štab misle da ima još 18 utakmica, ali nije baš tako: Ako ovo Zvezda izgubi šanse joj se drastično smanjuju", rekao je Đurović.

