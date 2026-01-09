logo
Saša Obradović može da odahne: Dok svi čekaju Bolomboja, stigle dobre vijesti

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović može da računa na Ebuku Izundua protiv Žalgirisa.

Ebuka izundu spreman za zalgiris

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Žalgirisu od 19 časova u okviru 21. kola Evrolige, a ova utakmica dolazi nakon teškog poraza od Valensije u Beogradu. Saša Obradović je na dan utakmice saznao dobre vijesti jer će Ebuka Izundu konkurisati za sastav.

Nigerijski centar je bio pod znakom pitanja jer se nije osjećao dobro, ali prema informacijama "Meridian sporta" on će moći da pomogne saigračima. Propustio jučerašnji trening, ali je danas trenirao i pojačaće konkurenciju pod košem. Pokazao je Izundu da može da bude "iks faktor", a možda će upravo to piti potrebno na teškom gostovanju.

Šta očekuje Obradović u Kaunasu?

"Biće prilično drugačija utakmica u odnosu na prvu. Tada sam tek počeo da se upoznajem sa ekipom i prepoznajem šta ko od igrača može da radi. Sada smo dobili nove igrače, pa je i tu bio potreban rad. Žalgiris se malo promijenio, vrlo su uigrani, koji su taktički, pet na pet, na pola terena, najbolja ekipa. Biće totalno drugačiji od Valensije. Biće sporiji ritam sigurno i imaće određene targete. Što se nas tiče, znamo šta treba da radimo, pogotovo što to nismo dovoljno radili protiv Valensije. Odbrana i agresivnost moraju da budu bolji, tako smo i pobijedili Žalgiris", rekao je Obradović i osvrnuo se na atmosferu:

"Znamo kakva nas atmosfera čeka i da kriterijum suđenja može da se menja. Moramo da budemo mirni, ne bi li odigrali koncetrisanu 40 minuta. Žalgiris je jedan čvrst protivnik za bilo koga. Da ne ulazimo u prošlost. Ekipa koja je godinama zajedno, pogotovo Litvanaca. Ključ je da odgovorimo na njihovou čvrstinu. Utakmica znači za obe ekipe. Nema lakih mečeva više. Očekujemo zahtjevnu utakmicu i nadam se uvijek dobrom", rekao je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:50
Ebuka Izundu izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda

