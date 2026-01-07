logo
"Zvezda i Partizan molili, a to je promašaj": Dragan Bokan najavio promjene u ABA ligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Prvi čovjek Budućnosti iz Podgorice Dragan Bokan najavio da će se kao predsjednik ABA lige zalagati za ukidanje takmičenja u grupama.

Dragan Bokan protiv igranja ABA lige po grupama Izvor: MN PRESS

Regionalno košarkaško takmičenje ove godine se igra u novom formatu, koji se nimalo ne sviđa prvom čovjeku Budućnosti Draganu Bokanu. Po njegovim riječima, dvije grupe u ABA ligi su promašaj - ostali timovi nije trebao da izađu u susret Crvenoj zvezdi i Partizanu koji su molili za taj ustupak.

Iako ni prva sezona ABA lige u novom formatu nije završena, Bokan smatra da je promašaj. On u prvi plan ističe pojedine regionalne centre koji neće imati priliku da vide sve najbolje timove na ovim prostorima. Praktično, svakom "malom" timu zapalo je tek nekoliko "velikih" protivnika.

"Biću jasan. Dosta sam uključen u rukovođenje ABA ligom, od juna sam novi predsjednik. Crvena zvezda i Partizan su molili, zbog igranja Evrolige, da ove sezone pravimo dvije grupe, da smanjimo broj utakmica. Želio sam da budem partner klubovima, koji znače regionalnoj ligi i da to napravimo. Konkretno, mogu da kažem da je to bio promašaj, to nije dobro. Neki regionalni centri ove sezone neće vidjeti Budućnost, Zvezdu, Partizan, Cedevita Olimpiju ili Dubai i to nije dobro", rekao je Bokan u intervjuu za "Vijesti".

Dragan Bokan najavljuje da će regionalno takmičenje u budućnosti imati prohodnost ka Evroligi, a ističe i da će se zalagati za promjenu sistema takmičenja u ABA ligi. Po njegovom mišljenju, najbolji timovi iz regiona ne treba da budu podijeljeni u grupe već da igraju jedinstvenu ligu.

"U narednom periodu ću se zalagati za vraćanje starog sistema i smanjenja broja klubova u ABA ligi. Mislim da ovaj sistem nije dobar i da se moramo vraćati sistemu igranja svako sa svakim", rekao je Bokan i dodao: "Siguran sam da će ABA liga imati prohodnost ka Evroligi jednog dana, samo treba da izdržimo. Imamo dobre finansijske uslove, dobre prihode. Klubovi suvlasnici su prvi put ove sezone dobili novac. To treba unapređivati, da se cifre povećavaju i jačaju. Imamo ABA 2 ligu, koja je značajna za razvoj regionalne košarke".

