Veliki potres u Evroligi, Zvezda i Partizan u centru pobune: Klubovi traže svoj novac, pominje se i otcjepljenje

Evroligaški klubovi koji nemaju licencu formiraju međusobni savez i bore se za svoja veća prava i zaradu. Dubai je inicijator ideje, Pariz se još premišlja, a "vječiti" rivali imaju važnu ulogu.

Izvor: MN PRESS

Evroligaški klubovi formiraće novi međusobni savez, objavio je specijalizovani portal "Basket news". Prema tom izvoru, ideja formiranja je sticanje veće zarade timova koji nisu među 13 dugogodišjih akcionara - vlasnika Evrolige. Ta asocijacija timova mogla bi da uključi i ekipe koje se ne takmiče u Evroligi, a njihov ulazak bio bi nagovještaj budućeg proširenja lige.

"Nova asocijacija koju čini nekoliko velikih evroligaških klubova blizu je formiranja", piše litvanski novinar Donatas Urbonas i najavljuje da bi to udruženje klubova promijenilo način na koji u ovom trenutku funkcionišu timovi učesnici Evrolige koji nisu među akcionarima. A u toj grupi su i "vječiti" rivali Partizan i Zvezda, bez obzira na to što imaju vremenski ograničene, trogodišnje ugovore sa Evroligom do 2028.

Prema izvorima navdenog potala, jezgro grupe čine "neakcionari" - Dubai, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Monako, Partizan, Crvena zvezda i Virtus Bolonja. I svi se spremaju da se ujedine u jednu asocijaciju.

"Cilj je jasan: obezbijediti snažniji glas u donošenju odluka u Evroligi i učiniti učešće u takmičenju profitabilnijim kroz veći udio u prihodima lige. Prema našim izvorima, vjeruje se da korist neće biti samo pojedinačna, već grupa smatra da kolektivno može da doprinese rastu ukupnog poslovanja Evrolige."

Ključni problem je novac Trinaest akcionarskih timova kontroliše ključne glasove i dijeli prihode takmičenja međusobno, dok ostali klubovi, čak i oni sa višegodišnjim licencama, ne dobijaju isti dio kolača i nisu uključeni u važne odluke. Još nije jasno da li ova nova asocijacija može da dostigne pun akcionarski status, ali je pravac očigledan. Cilj je da se ojača njihova pozicija u evroligaškom ekosistemu i obezbijedi veći, respektabilniji glas za stolom.

Kako bi to klubovi činili? Tako što bi navodno "gurali" ideju o većem broju stalnih timova, što se može tumačiti i kao dio šireg plana Evrolige, posebno u predstojećem "ratu za timove" protiv evropskog NBA projekta.

Uključeni klubovi smatraju da trenutno okruženje, koje su formirali postojeći akcionari-vlasnici, nije u potpunosti pravedno, niti da ostvaruje svoj puni finansijski potencijal. Prema izvorima "Basket newsa", asocijacija planira da uputi finansijsku ponudu sadašnjim akcionarima kako bi otkupila udio u sistemu i ostvarila veće benefite kao dio Evrolige.

Ovo je spisak članova novog udruženja:

Crvena zvezda

Partizan

Dubai

Hapoel Tel Aviv

Valensija

Monako

Virtus

Hapoel Jerusalem

Dubai je pokrenuo ovu inicijativu kao debitant u Evroligi, a u ovom trenutku Pariz nije dio projekta, jer pokušava da sam preuzme status akcionara koji je u vlasništvu francuskog ASVEL-a. Već dugo se najavljue da će ASVEL preći u FIBA Ligu šampiona i Parižani se nadaju da bi mogli da preuzmu akcije Evrolige od svojih zemljaka iz Vilerbana.

Među klubovima van Evrolige, Hapoel Jerusalem je već uključen, a postoji i nekoliko drugih timova koji nisu u Evroligi, poput ambicioznih Bešiktaša, PAOK-a, Napolija... Podsjetimo i na to da se nagađa da Evroliga takođe razmatra proširenje na 24 tima već od naredne sezone, uz format od dvije konferencije. To bi u maloj mjeri smanjilo broj utakmica po timu, ali bi povećalo ukupan broj mečeva, nadajući se da i na taj način Evroliga mogla da zaradi i više novca od TV prava.

Prema istim izvorima, Evroliga želi i da svake godine zadrži dva mjesta rezervisana za timove koji dolaze iz Evrokupa.

Najdrastičnija varijanta - pravljenje nove lige?

Ukoliko Evroliga ne postigne dogovor sa ovom novom grupacijom, izvori navode da uvijek postoji mogućnost da se ovi klubovi okrenu drugim projektima, ili čak formiranju nove lige, piše litvanski novinar.

Za sada je to još uvijek hipotetičan scenario, jer je prioritet asocijacije da se ostvari napredak unutar okvira Evrolige. Ipak, uz potencijalno smanjenje broja akcionara i s obzirom na veličinu i snagu ove nove grupe - asocijacija bi mogla da ima značajnu pregovaračku moć kada razgovori počnu.

Evroliga mijenja spisak akcionara?

Slika akcionara Evrolige mogla bi da izgleda drugačije već naredne sezone, pošto četiri od 13 klubova još uvijek nisu zvanično potpisali nove licence. Ne očekuje se da ASVEL ostane među akcionarima, dok Real Madrid i dalje oklijeva. Barselona i Fenerbahče, međutim, prema opštem uvjerenju ostalih akcionara, ostaju u Evroligi.

Ovo su klubovi "vlasnici", odnosno oni koji posjeduju 13 licenci: