"Nije samo šuter, on i dobro penetrira": Kari Pešić napravio šou poslije pobjede u Evroligi

Trofejni srpski stručnjak nizao pohvale na račun svoj najefikasnijeg igrača Andreasa Obsta.

Izvor: MN Press/YouTube/ FC Bayern Basketball

Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić u svom, direktnom stilu govori i u Bajernu. Tražeći riječ da opiše čudesnu partiju Andreasa Obsta protiv Baskonije (37 poena, 7/11 za tri), rekao je da on dobro "penetrira".

"On nije samo izvrstan šuter, već i veoma dobar defanzivac na lopti i penetrator", kazao je on u miks-zoni.

"Andreas je igrač koji ne igra samo sa samopouzdanjem, već ga gradi i kroz odbranu. A onda… to je njegova odluka. Može da radi šta god želi. Da predvodi našu odbranu, da napada, on može sve. Nije samo izuzetan šuter, već i dobar defanzivac i veoma dobro napada obruč. To je teško za svaku odbranu da zaustavi", dodao je na konferenciji za novinare.

Čestitajući svojim igračima još jednu pobjedu u Evroligi, rekao je da su pokazali pravo lice u odlučujućoj fazi utakmice.

"Večeras smo vidjeli dvije različite utakmice sa naše strane. U prvih 20 minuta smo čuvali energiju, a u drugih smo je našli, pogotovo u četvrtoj četvrtini. Posebno u odbrani iz tranziciji, odbrani 'čovjek na čovjeka'. To je razlog zašto smo u napadu našli rješenja. Tačnije, ne samo Endi, ali i drugi igrači, poput Džej-Džeja. Uvijek govorim da ćete samopouzdanje za napad da gradite iz defanzivnog skoka i iz odbrane 'čovjek na čovjeka'. To smo radili, posebno u posljednjoj četvrtini i to je važan razlog pobjede, mada nije jedini", zaključio je iskusni srpski stručnjak.