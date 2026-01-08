logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije samo šuter, on i dobro penetrira": Kari Pešić napravio šou poslije pobjede u Evroligi

"Nije samo šuter, on i dobro penetrira": Kari Pešić napravio šou poslije pobjede u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trofejni srpski stručnjak nizao pohvale na račun svoj najefikasnijeg igrača Andreasa Obsta.

Svetislav Pešić rekao da Andreas Obst dobro penetrira Izvor: MN Press/YouTube/ FC Bayern Basketball

Doskorašnji selektor Srbije Svetislav Pešić u svom, direktnom stilu govori i u Bajernu. Tražeći riječ da opiše čudesnu partiju Andreasa Obsta protiv Baskonije (37 poena, 7/11 za tri), rekao je da on dobro "penetrira".

"On nije samo izvrstan šuter, već i veoma dobar defanzivac na lopti i penetrator", kazao je on u miks-zoni.

"Andreas je igrač koji ne igra samo sa samopouzdanjem, već ga gradi i kroz odbranu. A onda… to je njegova odluka. Može da radi šta god želi. Da predvodi našu odbranu, da napada, on može sve. Nije samo izuzetan šuter, već i dobar defanzivac i veoma dobro napada obruč. To je teško za svaku odbranu da zaustavi", dodao je na konferenciji za novinare.

Čestitajući svojim igračima još jednu pobjedu u Evroligi, rekao je da su pokazali pravo lice u odlučujućoj fazi utakmice.

"Večeras smo vidjeli dvije različite utakmice sa naše strane. U prvih 20 minuta smo čuvali energiju, a u drugih smo je našli, pogotovo u četvrtoj četvrtini. Posebno u odbrani iz tranziciji, odbrani 'čovjek na čovjeka'. To je razlog zašto smo u napadu našli rješenja. Tačnije, ne samo Endi, ali i drugi igrači, poput Džej-Džeja. Uvijek govorim da ćete samopouzdanje za napad da gradite iz defanzivnog skoka i iz odbrane 'čovjek na čovjeka'. To smo radili, posebno u posljednjoj četvrtini i to je važan razlog pobjede, mada nije jedini", zaključio je iskusni srpski stručnjak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić KK Bajern Andreas Obst Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC